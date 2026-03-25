Obnova oštećenog LNG kompleksa u Kataru mogla bi trajati i do pet godina

Najveći svjetski kompleks za ukapljeni prirodni gas (LNG) u Kataru vjerovatno se neće vratiti na puni kapacitet godinama nakon što je oštećen u iranskim napadima, jer nedostatak ključne opreme usporava popravke, saopćila je u srijedu kompanija Rystad Energy.

Dugoročni problem

Oštećenja na dva proizvodna postrojenja LNG-a u industrijskom gradu Ras Laffan stvorila su dugoročni problem jer zamjenske gasne turbine potrebne za pogon rashladnih kompresora imaju globalna kašnjenja u isporuci od dvije do četiri godine, navodi ova norveška energetska konsultantska kuća.

Rystad procjenjuje da je šteta smanjila kapacitet LNG-a Katara za oko 17 posto, što je ekvivalent približno 12,8 miliona tona godišnje.

Obnova proizvodnje nije prvenstveno pitanje finansiranja, već ograničenja u lancima snabdijevanja, jer samo tri globalna proizvođača proizvode velike turbine potrebne za LNG operacije.

Ovi dobavljači su u 2026. godinu ušli s već popunjenim narudžbama zbog snažne potražnje povezane s rastom data centara i globalnim prelaskom s uglja na druge izvore energije.

Spor oporavak

Zbog toga bi, čak i uz trenutno osiguranje finansijskih sredstava, sama kašnjenja u nabavci mogla odgoditi značajniji oporavak za nekoliko godina, dok bi potpuna obnova mogla potrajati i do pet godina.

- Razmjere štete i dugi rokovi isporuke ključne opreme mogli bi dovesti do sporog oporavka u Ras Laffanu - rekao je Audun Martinsen, direktor istraživanja lanaca snabdijevanja u Rystad Energy.

Poremećaji u Kataru dio su šireg energetskog šoka u regiji izazvanog sukobom, koji je oštetio LNG postrojenja, rafinerije i infrastrukturu za gorivo širom Bliskog istoka.

Rystad procjenjuje da bi troškovi popravki do sada mogli dostići najmanje 25 milijardi dolara, a vjerovatno će i dalje rasti.

Trajne posljedice

Dok bi neka postrojenja u Zaljevu mogla nastaviti rad u roku od nekoliko mjeseci, druga, posebno ona koja zavise od specijalizirane uvozne opreme, mogla bi ostati van funkcije godinama, navodi se u izvještaju.

Dugotrajni prekid rada u Ras Laffanu očekuje se da će imati trajne posljedice na globalnu ponudu LNG-a, posebno za evropska i azijska tržišta koja se u velikoj mjeri oslanjaju na katarski izvoz, budući da rokovi oporavka zavise više od ograničenja u proizvodnji nego od finansijskih resursa.