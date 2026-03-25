Iran odgovorio Trampu: Rat će završiti pod našim uvjetima

Iran je razmotrio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), ali ga je, prema riječima zvaničnika koje prenosi iranska državna televizija, ocijenio kao "pretjeran".

Isti zvaničnik naglasio je da će Iran okončati rat isključivo u trenutku koji sam odredi i samo ukoliko budu ispunjeni njegovi uvjeti.

- Iran neće dozvoliti američkom predsjedniku Trampu da diktira vrijeme završetka rata - poručio je.

Kao prvi uvjet za prekid sukoba naveo je obustavu napada na Iran, dok je drugi "uspostava konkretnih garancija koje sprečavaju ponavljanje rata". Iran također traži "zagarantovanu isplatu" za štetu pretrpljenu tokom sukoba. Dodao je da je Teheran putem posrednika poručio Sjedinjenim Američkim Državama da će nastaviti braniti svoje interese.

Iran: Rat će završiti pod našim uvjetima

Pakistan je ranije Iranu dostavio mirovni prijedlog Sjedinjenih Američkih Država, a prema riječima visokog iranskog zvaničnika za Reuters, Pakistan ili Turska mogli bi biti domaćini pregovora o deeskalaciji rata u Perzijskom zaljevu.

Ove izjave, date pod uslovom anonimnosti, predstavljaju rijetke naznake da bi Teheran mogao razmotriti diplomatska rješenja, uprkos javnom insistiranju da nema komunikacije i da neće biti dogovora s administracijom Donalda Trampa.

Iranski izvor nije iznio detalje prijedloga koji je Pakistan proslijedio, niti je potvrdio da li je riječ o istom okviru od 15 tačaka o kojem su ranije izvještavale svjetske agencije, uključujući Reuters. Naveo je i da je Turska "pomogla u naporima da se okonča rat te da se Turska ili Pakistan razmatraju kao moguće mjesto održavanja razgovora".

Amerika poslala prijedlog Iranu

Cijene nafte su pale, dok su se berze oporavile nakon izvještaja da su Sjedinjene Američke Države poslale Iranu plan od 15 tačaka, što je podstaklo nadu investitora da bi rat, koji traje već četiri sedmice, uskoro mogao biti završen. U sukobu su poginule hiljade ljudi, a globalna opskrba energijom je ozbiljno poremećena.

Izvor upoznat sa situacijom potvrdio je za Reuters da je plan upućen Iranu.

Tri izvora iz izraelskog kabineta navela su da je sigurnosni kabinet premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) upoznat s prijedlogom, koji uključuje uklanjanje iranskih zaliha visoko obogaćenog urana, prekid obogaćivanja, ograničavanje balističkog programa i zaustavljanje finansiranja regionalnih saveznika.

U međuvremenu, Pentagon planira zračnim putem poslati hiljade vojnika u Perzijski zaljev kako bi Trampu dao više opcija za eventualno naređivanje kopnenog napada, navode izvori. Dva kontingenta marinaca već su na putu, a prva ekspedicijska jedinica na velikom amfibijskom jurišnom brodu mogla bi stići do kraja marta.

Iranska vojska: Nema dogovora s Trampom

Pakistan, kao susjed Irana, već je ove sedmice ponudio da bude domaćin razgovora na kojima bi učestvovali visoki američki zvaničnici. Visoki zvaničnik vladajuće stranke u Turskoj, Harun Armagan, izjavio je za Reuters da Ankara također "igra ulogu u prenošenju poruka" između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.

Ipak, Iran do sada nije javno signalizirao spremnost za pregovore, dok su poruke iz Teherana sve oštrije.

- Je li nivo vaše unutrašnje borbe dostigao fazu u kojoj pregovarate sami sa sobom? - izjavio je glasnogovornik iranskog združenog vojnog zapovjedništva Ebrahim Zolfagari (Ebrahim Zolfagari), ismijavajući Trampa na državnoj televiziji.

- Ljudi poput nas ne mogu se slagati s ljudima poput vas - rekao je.

- Kao što smo uvijek govorili... niko poput nas neće sklopiti dogovor s vama. Ne sada. Nikada -dodao je Zolfagari.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmail Begei (Esmail Beghaei), gostujući na televiziji u Indiji, istakao je da su nuklearni pregovori bili u toku kada je Tramp naredio napade, što je nazvao "izdajom diplomatije".

- Nema nikakvih razgovora ili pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država - rekao je.

- Niko ne može vjerovati američkoj diplomatiji. Naš stav je jasan u vezi s njihovim tvrdnjama. Trenutno je naša hrabra vojska fokusirana na odbranu iranske teritorije i suvereniteta od ovog brutalnog i nezakonitog rata - poručio je Begei.

Visoki izraelski odbrambeni zvaničnik izjavio je da je Izrael skeptičan da će Iran prihvatiti ponuđene uvjete, te da postoji zabrinutost da bi oni mogli poslužiti samo kao početna osnova za pregovore tokom kojih bi američka strana mogla praviti ustupke.

Izvor upoznat s izraelskim vojnim planovima naveo je da Izrael želi da svaki eventualni sporazum sačuva mogućnost izvođenja preventivnih napada.

Trampov blaži ton smirio tržišta

Tramp, koji je na početku sukoba tvrdio da će rat završiti "bezuslovnom predajom" Teherana i ličnim izborom iranskog rukovodstva, ove sedmice je ublažio retoriku, navodeći da se vode "produktivni" razgovori s neimenovanim iranskim zvaničnicima.

Također je izjavio da će Sjedinjene Američke Države odgoditi napade na iranski civilni energetski sistem, što je donijelo privremeno smirivanje na finansijskim tržištima.

Iran, s druge strane, dosljedno tvrdi da takvi razgovori ne postoje, te je Trampove izjave opisao kao pokušaj kupovine vremena i stabilizacije tržišta.

Nastavak napada

Sukobi se u međuvremenu nastavljaju. Zračni napadi na Iran ne prestaju, dok Iran uzvraća dronovima i raketama prema Izraelu i američkim saveznicima.

Na pitanje da li je Izrael prilagodio svoje vojne planove nakon Trampovih izjava o pregovorima, izraelski vojni zvaničnik rekao je da se "uglavnom nastavlja po starom".

Iranska novinska agencija SNN izvijestila je da su izraelski napadi pogodili stambeno područje u Teheranu, gdje spasioci i dalje tragaju za preživjelima u ruševinama.

Kuvajt i Saudijska Arabija saopćili su da su odbili nove napade dronovima. Dron je pogodio spremnik goriva na međunarodnom aerodromu u Kuvajtu, izazvavši požar, ali bez žrtava, potvrdile su vlasti.

Iranska revolucionarna garda saopćila je da je pokrenula novi talas napada na ciljeve u Izraelu, uključujući Tel Aviv i Kirjat Šmonu, kao i na američke baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu.

Od početka američke operacije "Epski bijes" u februaru, Iran je gađao zemlje u kojima se nalaze američke baze i praktično zatvorio Hormuški moreuz, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina.

Iran je Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda i Međunarodnoj pomorskoj organizaciji poručio da "brodovi koji ne dolaze iz neprijateljskih zemalja" mogu prolaziti kroz Hormuški moreuz uz koordinaciju s iranskim vlastima, ali u praksi prolaz ostvaruju uglavnom iranski tankeri i brodovi iz prijateljskih zemalja.