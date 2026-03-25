Tramp potvrdio da su tri američka F-15 srušena američkim Patriotima: "Bila je to mala nezgoda"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je da su tri američka borbena aviona F-15 oborena iznad Kuvajta vlastitim projektilima Patriot američke proizvodnje. Incident, koji se dogodio 2. marta, Tramp je opisao kao "malu nezgodu", navodeći da su kuvajtske snage greškom oborile savezničke letjelice nakon što su ih pogrešno identificirale kao neprijateljske ciljeve. "Mala nezgoda" Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, predsjednik je umanjio značaj događaja od 2. marta, ističući da su se svi piloti američkih lovaca F-15E Strike Eagle uspješno katapultirali i da "danas već lete".

- S našim su raketama srušili tri aviona, a ispostavilo se da su bili naši - rekao je, dodajući da su svi piloti preživjeli i već se vratili u službu. - Piloti su se izvukli... prilično nevjerovatno. Danas već lete - kazao je Tramp. Tramp je naglasio da su "Kuvajćani pogriješili, zapucali su... Mislili su da pucaju na neprijatelja. Radilo se o onome što se naziva prijateljskom vatrom." Šta se dogodilo iznad Kuvajta? Trećeg dana rata s Iranom, 2. marta, tri američka lovca F-15E Strike Eagle srušila su se tokom vojnih operacija u regiji. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) kasnije je potvrdilo padove, nazvavši ih "očitim incidentom prijateljske vatre" tokom aktivnih borbi.