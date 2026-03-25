Tramp potvrdio da su tri američka F-15 srušena američkim Patriotima: "Bila je to mala nezgoda"

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) potvrdio je da su tri američka borbena aviona F-15 oborena iznad Kuvajta vlastitim projektilima Patriot američke proizvodnje. Incident, koji se dogodio 2. marta, Tramp je opisao kao "malu nezgodu", navodeći da su kuvajtske snage greškom oborile savezničke letjelice nakon što su ih pogrešno identificirale kao neprijateljske ciljeve.
"Mala nezgoda"
Obraćajući se novinarima u Ovalnom uredu, predsjednik je umanjio značaj događaja od 2. marta, ističući da su se svi piloti američkih lovaca F-15E Strike Eagle uspješno katapultirali i da "danas već lete".
- S našim su raketama srušili tri aviona, a ispostavilo se da su bili naši - rekao je, dodajući da su svi piloti preživjeli i već se vratili u službu.
- Piloti su se izvukli... prilično nevjerovatno. Danas već lete - kazao je Tramp.
Tramp je naglasio da su "Kuvajćani pogriješili, zapucali su... Mislili su da pucaju na neprijatelja. Radilo se o onome što se naziva prijateljskom vatrom."
Šta se dogodilo iznad Kuvajta?
Trećeg dana rata s Iranom, 2. marta, tri američka lovca F-15E Strike Eagle srušila su se tokom vojnih operacija u regiji. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) kasnije je potvrdilo padove, nazvavši ih "očitim incidentom prijateljske vatre" tokom aktivnih borbi.
Prema CENTCOM-u, avione je greškom gađala kuvajtska protuzračna odbrana dok su učestvovali u misiji podrške. Svih šest članova posade uspješno se katapultiralo i spašeno je.
Kuvajt je u svojoj prvoj reakciji priznao incident i naveo da su poduzete "tehničke mjere" u koordinaciji s američkim snagama. Pokrenuta je istraga, ali zvaničnici još nisu objavili detalje o uzrocima.
WSJ: Moguće da nisu pogođeni sa zemlje
Dodatnu neizvjesnost unijele su nove tvrdnje koje su se pojavile u javnosti. The Wall Street Journal je, pozivajući se na američke zvaničnike, ranije objavio da avioni možda nisu pogođeni sa zemlje, kako se prvobitno vjerovalo.
Prema tim navodima, lovac F/A-18 Hornet kuvajtske ratne avijavije greškom je ispalio tri rakete, pri čemu je svaka pogodila po jedan američki avion.
Izvještaj navodi da je pilot Horneta lansirao sve tri rakete u trenutku konfuzije, vjerovatno zbog ulaska iranskih dronova u kuvajtski zračni prostor.
S druge strane, iranski mediji ponudili su potpuno drugačiju verziju događaja. Poluslužbene agencije poput Mehr News i Tasnim tvrde da je Iran odgovoran za obaranje aviona, ali za te tvrdnje nisu ponudile nikakve dokaze.