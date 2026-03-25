Iran tvrdi da je natjerao američki nosač da promijeni kurs nakon lansiranja projektila

Iranska mornarica saopćila je da je ispalila krstareće projektile prema američkom nosaču aviona USS Abraham Lincoln i da ga je time primorala na promjenu kursa, prenosi državna novinska agencija IRNA. Ova verzija događaja razlikuje se od ranijih tvrdnji u kojima je navedeno da je nosač pogođen.

Ove navode za sada nije moguće nezavisno potvrditi, dok se Sjedinjene Američke Države nisu oglašavale povodom ovog konkretnog slučaja, iako su ranije odbacivale slične tvrdnje iz Teherana.

Prema dostupnim informacijama, cilj ove akcije bio je demonstrirati snagu i spremnost iranske mornarice kao odgovor na prijetnje "neprijateljskih flota".

Dan ranije, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je novinarima da je na "Abraham Lincoln" ispaljeno više od 100 projektila, ali da su svi presretnuti zahvaljujući, kako je rekao, "nevjerovatnim" američkim vojnicima.

- Ovi momci [američke snage] koji upravljaju odbranom nevjerovatno su smireni... nemate puno vremena kad projektil leti brzinom od 2.500 milja na sat - rekao je Tramp.