Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROMIJENILI PRIČU

Iran tvrdi da je natjerao američki nosač da promijeni kurs nakon lansiranja projektila

Ova verzija događaja razlikuje se od ranijih tvrdnji u kojima je navedeno da je nosač pogođen

USS Abraham Lincoln. Platforma X

M. Až.

25.3.2026

Iranska mornarica saopćila je da je ispalila krstareće projektile prema američkom nosaču aviona USS Abraham Lincoln i da ga je time primorala na promjenu kursa, prenosi državna novinska agencija IRNA. Ova verzija događaja razlikuje se od ranijih tvrdnji u kojima je navedeno da je nosač pogođen.

Ove navode za sada nije moguće nezavisno potvrditi, dok se Sjedinjene Američke Države nisu oglašavale povodom ovog konkretnog slučaja, iako su ranije odbacivale slične tvrdnje iz Teherana.

Prema dostupnim informacijama, cilj ove akcije bio je demonstrirati snagu i spremnost iranske mornarice kao odgovor na prijetnje "neprijateljskih flota".

Dan ranije, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je novinarima da je na "Abraham Lincoln" ispaljeno više od 100 projektila, ali da su svi presretnuti zahvaljujući, kako je rekao, "nevjerovatnim" američkim vojnicima.

- Ovi momci [američke snage] koji upravljaju odbranom nevjerovatno su smireni... nemate puno vremena kad projektil leti brzinom od 2.500 milja na sat - rekao je Tramp.

# IRAN
# SAD
# USS ABRAHAM LINCOLN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.