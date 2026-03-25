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POTVRDIO PENTAGON

SAD poslale kopnene snage na Bliski istok, stiže najelitnija jedinica vojske

U regiju će biti raspoređeni dijelovi komande 82. zračno-desantne divizije, određeni prateći elementi divizije, te 1. borbena brigada

Američka vojska. AP

M. Až.

25.3.2026

Sjedinjene Američke Države zvanično su potvrdile slanje dijela svojih kopnenih snaga na Bliski istok, nakon višednevnih spekulacija i brojnih upita javnosti.

Kako je saopćeno iz Pentagona za BBC, u regiju će biti raspoređeni dijelovi komande 82. zračno-desantne divizije, određeni prateći elementi divizije, te 1. borbena brigada.

Američki zvaničnici zbog sigurnosnih razloga nisu željeli davati dodatne informacije o rasporedu i tačnim lokacijama jedinica.

Struktura ovih trupa ukazuje na vrste vojnih kapaciteta koje SAD dovode u region, potencijalno u kontekstu širenja sukoba.

82. zračno-desantna divizija, sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, smatra se jednom od najelitnijih konvencionalnih borbenih jedinica američke vojske. Dijelovi divizije su u stalnoj pripravnosti i mogu biti raspoređeni bilo gdje u svijetu u roku od 18 sati.

- Ove trupe su obučene za desantiranje padobranima ili helikopterima na ciljane lokacije, s ciljem brzog zauzimanja teritorije. U kontekstu potencijalnog sukoba s Iranom, mogle bi služiti kao opcija za preuzimanje kontrole nad ključnim tačkama poput ostrva Kharg ili drugih strateških lokacija - navodi se u saopćenju.

Ipak, ova jedinica primarno je fokusirana na brzu mobilnost i ne raspolaže teškom opremom potrebnom za dugotrajne borbene operacije.

S druge strane, 1. borbena brigada, dio 10. planinske divizije sa sjedištem u Njujorku, u potpunosti je opremljena za dugotrajna borbena djelovanja i operacije punog spektra, kako se navodi u vojnoj terminologiji.

# PENTAGON
# BLISKI ISTOK
# SAD
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