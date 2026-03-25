Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

GLASNOGOVORNIK

Majed Al-Ansari: Nijedan narod ili država neće nestati iz postojanja po želji bilo kojeg političkog aktera

Poziv na suživot uprkos rastućim tenzijama

Majed Al-Ansari. Anadolija

B. A.

25.3.2026

Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Katara Majed al-Ansari izjavio je da Iran postoji milionima godina i poručio da "niko nikuda ne ide", naglašavajući potrebu za smirivanjem tenzija.

Potpuno uništenje nije opcija

- Nijedan narod ili država neće nestati iz postojanja po želji ili hiru bilo kojeg političkog aktera. Živjet ćemo jedni pored drugih. Bit ćemo komšije zarad budućnosti čovječanstva i moramo pronaći načine suživota - rekao je.

Istakao je da dvije zemlje moraju pronaći izlaz iz trenutne situacije.

- Ovo je veoma težak trenutak, ali ćemo pronaći rješenje - poručio je.

Katar je često bio meta napada

Od početka sukoba između Izrael i Sjedinjene Američke Države s Iran, Katar je često bio meta napada, pri čemu su gađane američke baze i drugi ciljevi na njegovoj teritoriji.

Kao odgovor, vlasti Katara naložile su diplomatskom i vojnom osoblju iz Irana da napusti zemlju.

Ranije su upozorili da će, ukoliko se neprijateljski potezi nastave, poduzeti dodatne mjere radi zaštite suvereniteta, sigurnosti i nacionalnih interesa.

- Ministarstvo vanjskih poslova potvrđuje da, uprkos nastojanjima Katara da se distancira od sukoba i spriječi eskalaciju, iranska strana nastavlja s neodgovornim djelovanjem koje ugrožava regionalnu sigurnost i međunarodni mir - saopćeno je ranije iz Ministarstva.

# IRAN
# RATNI SUKOBI
# MAJED AL-ANSARI
# KATAR
# GLASNOGOVORNIK MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA KATARA
# POTPUNO UNIŠTENJE
# META NAPADA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.