Iran objavio video trenutka kada su pogodili američki avion, CENTCOM negira vjerodostojnost

Pogodak američkog aviona F/A-18 zabilježen je iznad regije Chabahar, iznad koje su proteklih dana zabilježeni snimci preleta američkih aviona.

Prema videosnimcima koji se dijele na društvenim mrežama, američki avion F/A-18 je pogođen raketom iranske protuzračne odbrane na jugu zemlje.

Avion F/A-18 predstavlja glavni borbeni avion mornaričke avijacije Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega bi pogođeni avion sa snimka mogao pripadati nekom od zračnih eskadrona sa nosača aviona USS Abraham Lincoln.

Iz Centralne komande američke vojske (CENTCOM) u zvaničnom saopštenju navode da nijedan američki avion nije srušen iznad Irana.

Cijena jednog aviona F/A-18 Hornet dosta varira zavisno od verzije, ali se procjenjuje između 30 i 70 miliona dolara.