Ovako bi mogla izgledati kopnena invazija na ključni iranski otok

Američke snage približavaju se otoku Harg, leteći nisko u helikopterima. Nakon slijetanja raspoređuju se po ključnom iranskom naftnom čvorištu, sve vrijeme pod vatrom iranskih snaga, piše Financial Times u analizi mogućeg scenarija.

Vojnici se drže blizu naftne infrastrukture kako bi se zaštitili, stavljajući iranski režim pred iznimno težak izbor: uništiti vlastite naftne objekte kako bi pogodili Amerikance ili se suzdržati i dopustiti Vašington preuzimanje kontrole nad gospodarskom kičmom zemlje.

Scenarij koji se razmatra u VašingtonzuTakav scenarij mogao bi se odigrati već u narednim sedmicama dok SAD razmatra mogućnost zauzimanja otoka Harga, kroz koji prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je ove sedmice da se nada dogovoru s Iranom koji bi okončao sukob. No, u trenucima kada su hiljade američkih marinaca već na putu prema regiji, a padobranci spremni za akciju, zauzimanje Harga jedna je od opcija koju Vašington razmatra kako bi stekao prednost nad Teheranom.

Takav potez omogućio bi SAD-u kontrolu nad gotovo svim iranskim izvozom nafte, čime bi se moglo presjeći ključne prihode bez uništavanja infrastrukture i bez izazivanja potpunog kaosa na globalnom tržištu energije.

Kontrola nad naftom i pritisak kroz Hormuz

Istodobno bi Vašington dobio snažan pregovarački adut u pokušajima da natjera Iran na ponovno otvaranje Hormuškog moreuza. Alternativna opcija uključuje zauzimanje strateških otoka unutar samog moreuza kako bi se preuzela kontrola nad tim ključnim pomorskim pravcem.

No, slanje kopnenih snaga na teritorij Irana predstavljalo bi veliku eskalaciju i izložilo američke vojnike znatnim gubicima, upozorava Financial Times.

- Slanje kopnenih snaga očito je rizičnija operacija za našu vojsku - rekla je Karen Gibson, bivša šefica obavještajne službe američkog Centralnog zapovjedništva. Iako SAD ima kapacitet zauzeti otok, ključni problem nije samo njegovo osvajanje nego i zadržavanje pod stalnim pritiskom.

Kako bi izgledala operacija?

Velik dio vatrene moći koja se sada koristi protiv iranskog kopna mogao bi biti preusmjeren na zaštitu snaga na Hargu, jer bi sigurnost vojnika postala apsolutni prioritet. Set Krumrič, bivši zvaničnik američkih specijalnih snaga, kaže da bi cilj bio "šokirati protivnika i zauzeti teren što je brže moguće".

- Brzina je ključna jer ne želite biti izloženi na otvorenom. Držat ćete se uz naftnu infrastrukturu - rekao je. Zagovornici oštrije američke intervencije već su pozvali Trampa da zauzme otok, a republikanski senator Lindzi Grem izjavio je da bi iranski režim bez prihoda od nafte "propao sam od sebe".

Američke snage već u pokretu

Pentagon je već počeo slati hiljade vojnika iz elitne 82. zračno-desantne divizije, koja može biti angažirana u roku od 18 sati.