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ISTINA O IRANSKOM VOĐI

Modžtaba Hamnei iz sjenke donosi najteže odluke za državu

Zapadne obavještajne službe potvrdile su da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei živ

Modžtaba Hamnei. Tasnim

M. Až.

25.3.2026

Zapadne obavještajne službe potvrdile su da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) živ i da i dalje aktivno učestvuje u procesima donošenja ključnih odluka u Iranu. Ova informacija dolazi u trenutku kada su spekulacije o njegovoj sudbini i zdravstvenom stanju dosegle vrhunac na međunarodnoj sceni.

Izvještaji do kojih je došao izraelski Channel 12 ukazuju na to da, uprkos ranijim tvrdnjama o njegovom ranjavanju ili čak smrti, Hamnei zadržava kontrolu nad državnim aparatom.

Obavještajne procjene sugerišu da on iz pozadine upravlja strateškim potezima Teherana, posebno u jeku aktuelnog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

# IRAN
# MOJTABA KHAMENEI
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