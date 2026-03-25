Modžtaba Hamnei iz sjenke donosi najteže odluke za državu

Zapadne obavještajne službe potvrdile su da je novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei (Mojtaba Khamenei) živ i da i dalje aktivno učestvuje u procesima donošenja ključnih odluka u Iranu. Ova informacija dolazi u trenutku kada su spekulacije o njegovoj sudbini i zdravstvenom stanju dosegle vrhunac na međunarodnoj sceni.

Izvještaji do kojih je došao izraelski Channel 12 ukazuju na to da, uprkos ranijim tvrdnjama o njegovom ranjavanju ili čak smrti, Hamnei zadržava kontrolu nad državnim aparatom.

Obavještajne procjene sugerišu da on iz pozadine upravlja strateškim potezima Teherana, posebno u jeku aktuelnog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.