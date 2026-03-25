Učenik (13) nožem izbo nastavnicu na školskom hodniku: Nosio majicu na kojoj je pisalo "osveta"

Trinaestogodišnji učenik u srijedu ujutro, prije početka nastave, na školskom hodniku napao je svoju nastavnicu francuskog jezika u školi u mjestu Treskore Banjarijo, kod Bergama u Italiji.

Nastavnica (57) zadobila je teške povrede vrata i grudnog koša te je hitno helikopterom prevezena u bolnicu Papa Đovani XXIII, gdje je operisana.

Napad se dogodio oko 7:45 u Institutu Leonardo Da Vinči. Dječak iz odjeljenja 3.A u školu je došao u majici s natpisom "osveta" i maskirnim pantalonama, a kod sebe je imao nož koji je donio od kuće. U njegovom ruksaku pronađen je i startni pištolj, prenosi La Repubblica.

Istraga u toku

Učenika su odmah nakon napada zaustavili jedan nastavnik i dvojica školskih radnika, nakon čega je predat italijanskim karabinjerima. Istraga o motivima napada još traje, ali vlasti su saopćile da slučaj nije povezan s terorizmom i da je riječ o izolovanom incidentu, piše Corriere della Sera.

S obzirom na to da dječak ima 13 godina, prema italijanskom zakonu krivično nije odgovoran, ali će maloljetničko državno tužilaštvo otvoriti predmet kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja.

Iz bolnice su saopćili da je operacija trajala dva sata te da je nastavnica smještena na odjel intenzivne njege. Ipak, italijanski ministar obrazovanja izjavio je da je razgovarao s bolnicom i da nastavnica nije životno ugrožena.

Napadač je oko vrata imao i mobilni telefon, koji je navodno trebao poslužiti za snimanje napada. Nastava u školi je obustavljena, a učenicima je osigurana psihološka pomoć.

Roditelji i kolege opisuju nastavnicu kao uzornu, ozbiljnu i posvećenu, a iz sindikata Cisl poručili su da je riječ o činu "neviđene težine" te su zatražili više stručnog osoblja, psihološku podršku u školama i konkretne mjere za sprečavanje nasilja.

Karabinjeri i lokalna policija odmah su stigli na mjesto događaja i pokušavaju rekonstruisati tok napada.

Učenika su savladali nastavnik i dvojica školskih radnika, koji su potom čekali dolazak karabinjera. On se od jutros nalazi u policijskoj stanici u Treskoreu, dok maloljetničko državno tužilaštvo razmatra koje mjere će biti poduzete.

Događaj u Treskoreu komentarisao je ministar Đuzepe Valditara (Giuseppe Valditara): "Ono što se dogodilo u provinciji Bergamo, u općoj školi Treskore Banjarijo, događaj je šokantne težine", izjavio je ministar. "Prije svega izražavam najdublje saučešće nastavnici, njenoj porodici i školi. Ovaj događaj pokazuje potrebu da se što prije usvoje nove, stroge regulative koje je vlada donijela za borbu protiv prestupa mladih, a posebno širenja neprikladnog oružja među mladima."

Nastavnicu spasila transfuzija u helikopteru

Nastavnicu "su spasili zahvaljujući helikopteru Areu, gdje se po potrebi obavlja transfuzija krvi tokom leta", objasnio je Đido Bertolaso (Guido Bertolaso), regionalni savjetnik za socijalnu zaštitu Lombardije.

- U helikopteru su, pored prvih mjera zbrinjavanja, mogli obaviti transfuziju koja je pomogla da joj se spasi život. Ostatak je urađen u operacionoj sali. Gospođa je u kritičnom stanju, ali njen život nije ugrožen.

Ovo je, kako je naveo, "dramatičan događaj i ozbiljan pokazatelj stanja mladalačke uznemirenosti, kojem smo odlučni posvetiti punu pažnju. Danas popodne održat ćemo sastanak stručnjaka iz dječje neuropsihijatrije. Sastanak neće biti posvećen isključivo ovom slučaju, ali će biti važna tema za raspravu."