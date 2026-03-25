Izrael tvrdi da je od početka rata s Iranom povrijeđeno više od 5.100 osoba

Izraelsko Ministarstvo zdravstva saopštilo je u srijedu da je najmanje 5.165 ljudi povrijeđeno u iranskim napadima od kraja prošlog mjeseca.

U saopštenju, Ministarstvo je navelo da je 120 ljudi povrijeđeno u napadima iz Irana u protekla 24 sata.

Međutim, nije precizirano koliko je ljudi još uvijek hospitalizovano.

SAD i Izrael nastavljaju zračne napade na Iran od 28. februara, u kojima je do sada poginulo preko 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu Alija Khameneija.

Teheran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, zajedno s Jordanom, Irakom i zemljama Perzijskog zaljeva koje su domaćini američkim vojnim resursima, uzrokujući žrtve i štetu na infrastrukturi, a istovremeno remeteći globalna tržišta i avijaciju.