Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UKRAJINSKI PREDSJEDNIK

Zelenski otkrio američku ponudu: Sigurnosne garancije u zamjenu za povlačenje iz Donbasa

Bliski istok sigurno utiče na predsjednika Trampa i, mislim, na njegove naredne poteze, rekao je

Volodimir Zelenski. Anadolija

M. Až.

25.3.2026

Sjedinjene Američke Države spremne su ponuditi sigurnosne garancije neophodna za postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini, ali pod uslovom da se Kijev povuče iz istočne regije Donbas i prepusti je Rusiji, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Reuters.

Govoreći o aktuelnim pritiscima, Zelenski je istakao da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), u trenutku kada je Vašington fokusiran na sukob s Iranom, pojačava pritisak na Ukrajinu kako bi se rat, koji traje od ruske invazije 2022. godine, što prije okončao.

- Bliski istok sigurno utiče na predsjednika Trampa i, mislim, na njegove naredne poteze. Predsjednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je više puta naglasio da su snažne sigurnosne garancije ključne kako bi se spriječilo novo izbijanje sukoba u budućnosti, ukoliko dođe do mirovnog sporazuma.

- Amerikanci su spremni finalizirati te garancije na visokom nivou onog trenutka kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - upozorio je Zelenski, dodajući da bi takav potez ozbiljno ugrozio sigurnost ne samo Ukrajine, već i Evrope, jer bi Rusiji prepustio strateški važne odbrambene pozicije.

"Još ima posla"

Bijela kuća se za sada nije oglasila povodom ovih tvrdnji. Zelenski je podsjetio da je još u januaru rekao kako je dokument o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država "100 posto spreman", ali da još čeka potpisivanje.

Nakon jučerašnjih razgovora američkih i ukrajinskih zvaničnika u Majamiju, istakao je da proces ipak nije završen.

- Još ima posla - poručio je.

Govoreći iz predsjedničkog kompleksa u centru Kijeva, Zelenski je rekao da Rusija vjeruje kako će Sjedinjene Američke Države s vremenom izgubiti interes za pregovore i odustati od cijelog procesa.

U međuvremenu, ruske snage postepeno napreduju na istoku Ukrajine. Vojni analitičari procjenjuju da bi Moskvi moglo biti potrebno više godina i značajni ljudski resursi kako bi u potpunosti zauzela to područje.

Zahvala i upozorenje

Nakon intenzivnog ruskog bombardovanja ukrajinskih gradova, Zelenski je izrazio zahvalnost Trampovoj administraciji zbog nastavka isporuka sistema proturaketne odbrane Patriot, uprkos povećanoj globalnoj potražnji za tim naoružanjem zbog sukoba u Zaljevu.

Ukrajinski zvaničnici ranije su strahovali da bi isporuke ovih sistema mogle biti smanjene ili obustavljene, ali prema riječima Zelenskog, do toga nije došlo.

- Vrlo sam zahvalan predsjedniku Trampu i njegovom timu - rekao je Zelenski. 

- Ali ova zaliha projektila Patriot nije toliko velika koliko nam je potrebno - dodao je.

On je naglasio i da je Ukrajina ostvarila napredak u razvoju vlastitog naoružanja, uključujući projektile dugog dometa i dronove, što joj omogućava da izvodi udare duboko unutar teritorije Rusije kao odgovor na napade na ukrajinske gradove.

# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.