Zelenski otkrio američku ponudu: Sigurnosne garancije u zamjenu za povlačenje iz Donbasa

Sjedinjene Američke Države spremne su ponuditi sigurnosne garancije neophodna za postizanje mirovnog sporazuma u Ukrajini, ali pod uslovom da se Kijev povuče iz istočne regije Donbas i prepusti je Rusiji, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Reuters.

Govoreći o aktuelnim pritiscima, Zelenski je istakao da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump), u trenutku kada je Vašington fokusiran na sukob s Iranom, pojačava pritisak na Ukrajinu kako bi se rat, koji traje od ruske invazije 2022. godine, što prije okončao.

- Bliski istok sigurno utiče na predsjednika Trampa i, mislim, na njegove naredne poteze. Predsjednik Tramp, nažalost, po mom mišljenju, i dalje bira strategiju vršenja većeg pritiska na ukrajinsku stranu - rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je više puta naglasio da su snažne sigurnosne garancije ključne kako bi se spriječilo novo izbijanje sukoba u budućnosti, ukoliko dođe do mirovnog sporazuma.

- Amerikanci su spremni finalizirati te garancije na visokom nivou onog trenutka kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - upozorio je Zelenski, dodajući da bi takav potez ozbiljno ugrozio sigurnost ne samo Ukrajine, već i Evrope, jer bi Rusiji prepustio strateški važne odbrambene pozicije.

"Još ima posla"

Bijela kuća se za sada nije oglasila povodom ovih tvrdnji. Zelenski je podsjetio da je još u januaru rekao kako je dokument o sigurnosnim jamstvima između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država "100 posto spreman", ali da još čeka potpisivanje.

Nakon jučerašnjih razgovora američkih i ukrajinskih zvaničnika u Majamiju, istakao je da proces ipak nije završen.

- Još ima posla - poručio je.

Govoreći iz predsjedničkog kompleksa u centru Kijeva, Zelenski je rekao da Rusija vjeruje kako će Sjedinjene Američke Države s vremenom izgubiti interes za pregovore i odustati od cijelog procesa.

U međuvremenu, ruske snage postepeno napreduju na istoku Ukrajine. Vojni analitičari procjenjuju da bi Moskvi moglo biti potrebno više godina i značajni ljudski resursi kako bi u potpunosti zauzela to područje.

Zahvala i upozorenje

Nakon intenzivnog ruskog bombardovanja ukrajinskih gradova, Zelenski je izrazio zahvalnost Trampovoj administraciji zbog nastavka isporuka sistema proturaketne odbrane Patriot, uprkos povećanoj globalnoj potražnji za tim naoružanjem zbog sukoba u Zaljevu.

Ukrajinski zvaničnici ranije su strahovali da bi isporuke ovih sistema mogle biti smanjene ili obustavljene, ali prema riječima Zelenskog, do toga nije došlo.

- Vrlo sam zahvalan predsjedniku Trampu i njegovom timu - rekao je Zelenski.

- Ali ova zaliha projektila Patriot nije toliko velika koliko nam je potrebno - dodao je.

On je naglasio i da je Ukrajina ostvarila napredak u razvoju vlastitog naoružanja, uključujući projektile dugog dometa i dronove, što joj omogućava da izvodi udare duboko unutar teritorije Rusije kao odgovor na napade na ukrajinske gradove.