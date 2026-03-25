Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je u posljednje vrijeme značajno porasla potražnja za ruskom naftom.

U razgovoru za rusku radioteleviziju VGTRK, Peskov je naglasio da je interes za ruske energente toliko visok da bi Moskva uskoro mogla imati problema da odgovori na sve zahtjeve tržišta.

- Potražnja je velika, potražnja za alternativnim rutama je velika, pa naravno da bi moglo doći vrijeme kada će biti teško zadovoljiti dodatnu potražnju - rekao je Peskov.

Optužbe na račun Ukrajine

Predsjednički izaslanik Kiril Dmitrijev (Kirill Dmitriev) optužio je Ukrajinu da dodatno pogoršava globalnu energetsku krizu.

- Čini se da ukrajinsko vodstvo očajnički pokušava pogoršati najveću energetsku krizu na svijetu, dodatno ubrzavajući energetski kolaps Evropske unije - poručio je Dmitrijev, aludirajući na nedavne napade na luku Ust-Luga u Lenjingradskoj oblasti.

Ruski mediji ranije su objavili da je u napadu ukrajinskog drona došlo do požara na više rezervoara nafte u ovoj luci.

Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) preuzela je odgovornost za napad, navodeći da su bespilotne letjelice preletjele više od 900 kilometara kako bi pogodile cilj.

Ukrajinski Generalštab također je saopćio da je u istim operacijama oštećen ruski patrolni ledolomac "Purga".

Upozorenja o novom udaru na Evropu

Dmitrijev je ranije upozorio da bi daljnji rast cijena energenata i sirovina mogao imati ozbiljne posljedice po globalnu ekonomiju i dodatno ubrzati inflaciju.

Prema njegovim riječima, Evropa se suočava s mogućnošću "tsunamija energetskog šoka", koji je, kako tvrdi, povezan s odbijanjem Evropske unije da koristi ruski prirodni plin.