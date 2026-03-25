Aragči: "Do sada nisu vođeni nikakvi pregovori s neprijateljem i ne planiramo nikakve pregovore"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Teheran trenutno ne planira ulaziti u bilo kakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U intervjuu za iransku državnu televiziju u srijedu navečer, Aragči je naglasio da između dvije strane nije bilo direktnih razgovora.

- Do sada nisu vođeni nikakvi pregovori s neprijateljem i ne planiramo nikakve pregovore - rekao je Aragči.

Ipak, istakao je da komunikacija nije u potpunosti prekinuta, te da se poruke između Vašingtona i Teherana razmjenjuju posredstvom trećih zemalja.

- Poruke su prenošene preko prijateljskih zemalja, a Iran je odgovarao iznošenjem svojih stavova i upućivanjem upozorenja . dodao je.

Aragči je ponovio čvrst stav vlasti u Teheranu kada je riječ o mogućem dijalogu.

- Ni dijalog, ni pregovori, niti išta slično tome - poručio je.

Naglasio je i da je trenutna strategija Irana usmjerena isključivo na nastavak odbrane, bez naznaka promjene kursa u skorije vrijeme.