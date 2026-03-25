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ŠEF IRANSKE DIPLOMATIJE

Aragči: "Do sada nisu vođeni nikakvi pregovori s neprijateljem i ne planiramo nikakve pregovore"

U intervjuu za iransku državnu televiziju u srijedu navečer, Aragči je naglasio da između dvije strane nije bilo direktnih razgovora

Abas Aragči. AP

M. Až.

25.3.2026

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) izjavio je da Teheran trenutno ne planira ulaziti u bilo kakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U intervjuu za iransku državnu televiziju u srijedu navečer, Aragči je naglasio da između dvije strane nije bilo direktnih razgovora.

- Do sada nisu vođeni nikakvi pregovori s neprijateljem i ne planiramo nikakve pregovore - rekao je Aragči.

Ipak, istakao je da komunikacija nije u potpunosti prekinuta, te da se poruke između Vašingtona i Teherana razmjenjuju posredstvom trećih zemalja.

- Poruke su prenošene preko prijateljskih zemalja, a Iran je odgovarao iznošenjem svojih stavova i upućivanjem upozorenja . dodao je.

Aragči je ponovio čvrst stav vlasti u Teheranu kada je riječ o mogućem dijalogu.

- Ni dijalog, ni pregovori, niti išta slično tome - poručio je.

Naglasio je i da je trenutna strategija Irana usmjerena isključivo na nastavak odbrane, bez naznaka promjene kursa u skorije vrijeme.

# IRAN
# SAD
# ABBAS ARAGHCHI
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