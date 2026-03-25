Teheran zaprijetio žestokim udarima: Ako pokušaju okupaciju otoka, slijedi nemilosrdan odgovor

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) upozorio je na mogućnost vojne operacije protiv jednog od iranskih otoka, za koju tvrdi da se priprema uz podršku jedne regionalne države.

- Na osnovu određenih obavještajnih podataka, neprijatelji Irana spremaju se da okupiraju jedan od naših otoka uz podršku jedne regionalne zemlje - naveo je Galibaf u objavi na društvenoj mreži X.

Dodao je da iranske snage pomno prate sve aktivnosti i kretanja potencijalnih protivnika.

- Ako poduzmu bilo kakav korak, sva vitalna infrastruktura te regionalne države bit će meta nemilosrdnih i kontinuiranih napada - poručio je.

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih tenzija, a vjerovatno se odnosi na ranije objavljene informacije o raspoređivanju američkih snaga na Bliskom istoku.

Prema navodima Pentagona, koje prenosi BBC, u regiju se upućuju dijelovi komande 82. zračno-desantne divizije, zajedno s pratećim jedinicama i 1. borbenom brigadom.

Riječ je o elitnim trupama obučenim za brzo raspoređivanje putem padobranskih i helikopterskih desanata, s ciljem preuzimanja kontrole nad ključnim tačkama na terenu.

U slučaju eskalacije sukoba s Iranom, ove snage mogle bi biti angažirane za zauzimanje strateški važnih lokacija, uključujući otok Harg i druge ključne tačke u regiji.