Američki nosač aviona suočava se s brojnim problemima nakon što se zbog požara povukao iz rata protiv Irana

Američki nosač aviona koji je napustio operacije na Bliskom istoku nakon požara sada se suočava sa širim tehničkim i operativnim problemima, izvijestio je Bloomberg u utorak.

USS Gerald R. Ford, najveći nosač aviona na svijetu, stigao je u ponedjeljak u Pomorsku bazu Souda Bay na Kreti u Grčkoj radi održavanja i popravki nakon operacija u Crvenom moru, saopćila je američka mornarica.

Požar na brodu

Odlazak broda iz Zapadne Azije uslijedio je nakon što je ranije ovog mjeseca izbila vatra u glavnom prostoru za pranje rublja, što je izazvalo veliki odgovor posade za kontrolu štete na brodu. Američki zvaničnici tvrdili su da požar nije bio povezan s borbenim aktivnostima i da je stavljen pod kontrolu, ali izvještaji su ukazivali da je više od 600 mornara bilo evakuisano iz svojih kabina zbog incidenta.

Nova procjena iz Pentagona

loomberg je izvijestio da zabrinutost oko nosača aviona varira od manjih problema do potencijalno ozbiljnih nedostataka, prema novoj procjeni Pentagona. Mnogi od ovih problema pojavili su se nakon što je brod započeo borbena testiranja u oktobru 2022. godine.

Izvještaj ističe nedostatak dovoljno trenutnih testnih podataka za pravilnu procjenu "operativne podobnosti" nosača, uključujući pouzdanost ključnih sistema poput sistema za lansiranje i hvatanje aviona, radara, sposobnosti održavanja operacija pod neprijateljskom vatrom i liftova za transport oružja i municije s prostora za skladištenje na palubu za let.

Nedavna procjena Pentagonovog testiranja također je utvrdila da, gotovo deset godina nakon isporuke broda, još uvijek nema dovoljno podataka za utvrđivanje njegove "operativne efikasnosti" u realnim borbenim uvjetima.

USS Gerald R. Ford bio je raspoređen duže vrijeme, otplovivši prvobitno u junu 2025. i ostajući na moru oko devet mjeseci, duže od uobičajenih sedam mjeseci.