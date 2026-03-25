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PREDSJEDNIK UKRAJINE

Zelenski: Rusija dostavlja vojne podatke Iranu, pokušava ucijeniti SAD

On je naglasio da ukrajinska vojna obavještajna služba raspolaže nepobitnim dokazima da Rusija nastavlja dostavljati obavještajne podatke Iranu

Volodimir Zelenski. AP

M. Až.

25.3.2026

Rusija je pokušala da ucijeni Sjedinjene Američke Države ponudom da prestane da dijeli vojne obavještajne podatke s Iranom ako Vašington zauzvrat uskrati Ukrajini pristup takvim informacijama, izjavio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

On je naglasio da ukrajinska vojna obavještajna služba raspolaže nepobitnim dokazima da Rusija nastavlja dostavljati obavještajne podatke Iranu, ali nije prezentirao dokaze za svoje tvrdnje, prenosi Reuters.

Govoreći u svom predsjedničkom kompleksu u Kijevu, Zelenski je rekao da neki iranski dronovi, korišteni za napade na vojnu imovinu SAD-a i na američke saveznike tokom rata na Bliskom istoku, sadrže ruske komponente.

- Imam izvještaje naših obavještajnih službi koji pokazuju da Rusija to radi. Oni poručuju da neće više slati obavještajne podatke Iranu ukoliko Amerika prestane da dostavlja obavještajne podatke Ukrajini. Zar to nije ucjena? Apsolutno jeste - rekao je Zelenski.

Međutim, predsjednik Ukrajine nije precizirao kome je, prema izvještajima ukrajinske vojne obavještajne službe, Rusija uputila takve prijedloge.

Rusija je negirala da je pomagla Iranu tokom sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, dok je Vašington potvrdio da je iz Moskve dobio takva uvjeravanja.

# IRAN
# SAD
# VOLODIMIR ZELENSKI
# RUSIJA
# UKRAJINA
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