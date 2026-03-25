Iranci jačaju odbranu ostrva Harg dok SAD razmatraju kopnenu i pomorsku operaciju

Iran je tokom posljednjih sedmica pojačao prisustvo vojske, protivvazdušne odbrane i mina na strateškom ostrvu Harg u Perzijskom zaljevu, dok administracija Donalda Trumpa razmatra kopnenu operaciju za njegovo zauzimanje.

Prema navodima više izvora upoznatih s američkim obavještajnim izvještajima, Iran postavlja zamke i premješta dodatno vojno osoblje te sisteme protivvazdušne odbrane na ostrvo Harg uoči moguće američke operacije s ciljem preuzimanja kontrole nad ovim područjem.

Žila kucavica Irana

Ostrvo je ključna ekonomska žila kucavica Irana, jer kroz njega prolazi približno 90% izvoza sirove nafte, a nalazi se na sjeveroistočnom dijelu Perzijskog zaljeva.

Administracija Donalda Trampa razmatra upotrebu američkih trupa za zauzimanje malog ostrva kao sredstva pritiska na Iran kako bi ga natjerala da ponovo otvori moreuz Hormuz.

Američki zvaničnici i vojni stručnjaci upozoravaju da bi takva kopnena operacija nosila značajne rizike, uključujući veliki broj žrtava među američkim vojnicima, jer ostrvo ima slojevitu odbranu i dodatne prenosive sisteme zemlja-zrak koji su raspoređeni tokom posljednjih sedmica.

Izvori navode da Iran postavlja razne vrste mina, uključujući protivpješadijske i protivoklopne, oko ostrva, pa i na obali gdje bi američke snage eventualno mogle izvesti amfibijski desant ukoliko bi predsjednik Donald Trump odlučio da krene u kopnenu operaciju.

Dio Trampovih saveznika dovodi u pitanje potrebu za takvim zahvatom jer i eventualno uspješno zauzimanje Harga ne bi samo po sebi riješilo probleme povezane s moreuzom Hormuz i iranskim utjecajem na globalno tržište energenata.

Zračni udaru na ostrvo

Američka Centralna komanda nije odmah odgovorila na upit za komentar o iranskim potezima na ostrvu Harg. Vojska SAD-a već je izvela zračne udare na ostrvo 13. marta, pri čemu je, prema navodima Centralne komande, pogođeno 90 ciljeva, uključujući skladišta morskih mina, bunkere za rakete i više drugih vojnih lokacija.

Penzionisani admiral Džejms Stavridis, bivši vrhovni komandant NATO-a, a sada vojni analitičar, ističe da bi bio izrazito zabrinut u slučaju kopnene misije.

- Iranci su pametni i nemilosrdni. Učinit će sve što mogu da nanesu maksimalne gubitke američkim snagama, kako brodovima na moru, tako i posebno kada kopnene trupe kroče na njihov suvereni teritorij - rekao je Stavridis.