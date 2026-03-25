Aragči odbrusio Amerikancima: Zar niste rekli da će naša kapitulacija biti bezuslovna?

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči doveo je u pitanje američke pozive na pregovore, ističući da promjena tona Vašingtona predstavlja priznanje neuspjeha nakon što su prethodno zahtijevali "bezuslovnu kapitulaciju".

- Zar Amerikanci nisu rekli "bezuslovna kapitulacija"? - rekao je Aragči u televizijskom intervjuu emitovanom u srijedu na državnoj mreži Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB).

Upitao je potom: "Pa, zašto onda sada govore o pregovorima?"“

"Priznanje poraza"

Aragči je dodao da je "činjenica da oni sada govore o pregovorima upravo priznanje poraza".

On je također naglasio da su SAD posljednjih dana slale višestruke poruke Teheranu putem onoga što je opisao kao "prijateljske zemlje", ali je istakao da te komunikacije ne predstavljaju pregovore.

- Činjenica da se poruke šalju, a mi odgovaramo upozorenjima ili iznosimo svoje stavove, ne naziva se pregovorima ili dijalogom; to je razmjena poruka - naglasio je Araghchi.

- U ovim porukama iznesene su ideje koje su prenesene najvišim vlastima, a ako bude trebalo zauzeti stav, oni će ga objaviti - rekao je Aragči.

Saopćenja Bijele kuće

Bijela kuća je, sa svoje strane, saopštila da razgovori s Iranom napreduju, čak i nakon što Teheran nije odmah prihvatio plan od 15 tačaka za okončanje rata.

Ranije je Aragči citirao izvještaj NBC Newsa u kojem se navodi da se predsjedniku Donaldu Trampu prikazuju montirani video snimci koji ističu uspješne američke udare. Ministar vanjskih poslova osudio je svakodnevnu "prodaju" rata američkoj javnosti, pa čak i samom predsjedniku.