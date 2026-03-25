Tinejdžer iz Izraela za 1.000 dolara špijunirao za Iran i snimao vojne objekte

Četrnaestogodišnji dječak iz centralnog Izraela optužen je pred sudom za maloljetnike u Tel Avivu za špijunažu za Iran, nakon što je navodno za kriptovalute snimao vojne i civilne lokacije te ispisivao grafite po gradu.

Optužnica navodi da je maloljetnik putem aplikacije Telegram u aprilu 2025. stupio u kontakt s iranskim agentom, odgovarajući na poruku u kojoj mu je ponuđen posao koji ga je zanimao.

Plaćanje u kriptovalutama

Dogovoreno je da za izvršavanje zadataka bude plaćen u kriptovalutama koje će biti uplaćivane na njegove digitalne novčanike.

Prema tužilaštvu, dječak je otvorio četiri digitalna novčanika na koje mu je agent ukupno prebacio više od 1.170 američkih dolara. Zauzvrat je, kako se tvrdi, snimao videozapise u blizini medicinskog centra Tel Aviv Sourasky Medical Center-Ichilov i u gradu Ramat Gan, gdje je nedavno stariji bračni par poginuo u iranskom raketnom napadu.

Maloljetnik je, prema optužnici, dodatno snimio i lokaciju vojnog kompleksa Kirya u videozapisu koji prikazuje panoramu Tel Aviva.

Zadatak da prati ministra

Tužilaštvo navodi da je dječaku povjeren i zadatak da prati kretanje ministra vanjskih poslova Gideona Sa’ara tokom dana i da napiše na zid njegove kuće: "Redom ćemo se osvetiti! Ruhollahova djeca".

Prema navodima, iranski agent je četrnaestogodišnjaka pokušao uključiti i u plan iznajmljivanja stana u blizini sjedišta IDF-a. Dječak je navodno razgovarao s nekoliko vlasnika stanova u tom području i poslao fotografiju jednog od stanova, ali najam nije dovršen.

Nakon što je ispitan, maloljetnik je, kako tvrde tužioci, pokušao nagovoriti školskog druga da tokom vlastitog ispitivanja lažno izjavi kako je upravo on prebacio većinu novca pronađenog u zaplijenjenim digitalnim novčanicima.