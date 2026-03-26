Ruski predsjednik Vladimir Putin u srijedu je optužio Kijev da "drži kao taoce" civile zarobljene u ruskoj Kurskoj oblasti prošle godine.

Govoreći na sastanku Vijeća za kulturu u Moskvi, Putin je rekao da Ukrajina želi da ih zamijeni za svoje vojno osoblje.

- Kijevske vlasti još uvijek drže neke civile koje su prisilno izvukle iz Kurske oblasti, pokušavajući da ih razmijene za vojno osoblje - rekao je, dodajući: "Oni nisu borci - ali ih nije briga, koriste bilo koje metode."

U augustu 2024. godine, ukrajinske snage su pokrenule iznenadnu prekograničnu ofanzivu u ruskoj Kurskoj oblasti, što je bio najveći napad strane vojske na rusko tlo od Drugog svjetskog rata i zauzele sudesetine naselja.

Kijev je izjavio da je cilj operacije bio prisiliti Rusiju na "poštene" pregovore i poboljšati pregovaračku poziciju Ukrajine, a ukrajinski zvaničnici su pojasnili da ne namjeravaju trajno držati rusku teritoriju.

U aprilu 2025. godine, rusko Ministarstvo odbrane je izjavilo da je Kurska oblast u potpunosti vraćena pod kontrolu Moskve.

U 2026. godini, Rusija i Ukrajina su razmijenile 157 ratnih zarobljenika u februaru i 500 u martu. Svaka strana je vratila jednak broj zarobljenika.