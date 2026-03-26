Tramp tvrdi da je dogovor s Iranom na dohvat ruke, Teheran uzvraća napadima

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u srijedu da je postizanje dogovora o okončanju rata s Iranom blizu, uprkos tome što je Teheran odbacio američki prijedlog primirja u 15 tačaka i predstavio vlastite zahtjeve, uz nastavak napada na Izrael i arapske države Zaljeva.

Prema riječima dvojice pakistanskih zvaničnika, američki plan predviđa djelimično ukidanje sankcija, gašenje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje raketnih kapaciteta te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte.

S druge strane, Iran je putem državne televizije iznio vlastiti prijedlog koji uključuje prekid ubistava njihovih zvaničnika, garancije da se protiv Irana neće voditi novi rat, isplatu ratne odštete, prekid neprijateljstava te priznanje suvereniteta nad Hormuškim moreuzom.

- Do sada nikakvi pregovori s neprijateljem nisu vođeni i ne planiramo nikakve pregovore - poručio je kasnije iranski ministar vanjskih poslova za državnu televiziju.

Postojanost kontakta

Ipak, Tramp je tokom republikanske donatorske večere u srijedu navečer tvrdio da kontakti s iranskim liderima postoje.

- Pregovaraju, usput rečeno, i žele sklopiti dogovor toliko očajnički, ali se boje to reći jer misle da bi ih vlastiti ljudi mogli ubiti - rekao je Tramp.

U sukobu je do sada poginulo više od 1.500 ljudi u Iranu, gotovo 1.100 u Libanu, 20 u Izraelu te 13 američkih vojnika, kao i nepoznat broj civila u području Zaljeva. Milioni ljudi u Iranu i Libanu raseljeni su zbog rata.

Australija je u međuvremenu uvela privremena ograničenja za pojedine iranske državljane, zbog bojazni da se usljed rata ne bi mogli vratiti u svoju zemlju.

Mjere, koje stupaju na snagu u četvrtak i važe šest mjeseci, odnose se na nosioce posjetilačkih viza (Subclass 600), kojih je izdato više od 7.000 za iranske državljane.

- Kada dobijete iznenadni sukob kao što je ovaj s Iranom, imate veliki broj ljudi kojima su već izdate vize, a koji, da danas apliciraju, zapravo ne bi bili podobni - izjavio je ministar imigracija Toni Berk (Tony Burke) u parlamentu.

Razmatranje zahtjeva za vize

Vlasti će u narednih šest mjeseci ponovo razmatrati zahtjeve za vize, dok će određeni broj osoba biti izuzet od novih mjera.

Istovremeno, aktivisti u Iranu izvijestili su o snažnim napadima u ranim jutarnjim satima u okolini Isfahana, grada udaljenog oko 330 kilometara južno od Teherana.

Reformski list Ham Mihan objavio je izvještaje o napadima, dok je poluzvanična agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, navela da su mete bila "dva stambena područja".