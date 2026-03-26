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PRIMIRJE ILI ESKALACIJA

Tramp tvrdi da je dogovor s Iranom na dohvat ruke, Teheran uzvraća napadima

Do sada nikakvi pregovori s neprijateljem nisu vođeni i ne planiramo nikakve pregovore, poručio je kasnije iranski ministar vanjskih poslova

Donald Tramp. Platforma X

A. O. / AP

26.3.2026

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je u srijedu da je postizanje dogovora o okončanju rata s Iranom blizu, uprkos tome što je Teheran odbacio američki prijedlog primirja u 15 tačaka i predstavio vlastite zahtjeve, uz nastavak napada na Izrael i arapske države Zaljeva.

Prema riječima dvojice pakistanskih zvaničnika, američki plan predviđa djelimično ukidanje sankcija, gašenje iranskog nuklearnog programa, ograničavanje raketnih kapaciteta te ponovno otvaranje Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi oko petine svjetske nafte.

S druge strane, Iran je putem državne televizije iznio vlastiti prijedlog koji uključuje prekid ubistava njihovih zvaničnika, garancije da se protiv Irana neće voditi novi rat, isplatu ratne odštete, prekid neprijateljstava te priznanje suvereniteta nad Hormuškim moreuzom.

- Do sada nikakvi pregovori s neprijateljem nisu vođeni i ne planiramo nikakve pregovore - poručio je kasnije iranski ministar vanjskih poslova za državnu televiziju.

Postojanost kontakta

Ipak, Tramp je tokom republikanske donatorske večere u srijedu navečer tvrdio da kontakti s iranskim liderima postoje.

- Pregovaraju, usput rečeno, i žele sklopiti dogovor toliko očajnički, ali se boje to reći jer misle da bi ih vlastiti ljudi mogli ubiti - rekao je Tramp.

U sukobu je do sada poginulo više od 1.500 ljudi u Iranu, gotovo 1.100 u Libanu, 20 u Izraelu te 13 američkih vojnika, kao i nepoznat broj civila u području Zaljeva. Milioni ljudi u Iranu i Libanu raseljeni su zbog rata.

Australija je u međuvremenu uvela privremena ograničenja za pojedine iranske državljane, zbog bojazni da se usljed rata ne bi mogli vratiti u svoju zemlju.

Mjere, koje stupaju na snagu u četvrtak i važe šest mjeseci, odnose se na nosioce posjetilačkih viza (Subclass 600), kojih je izdato više od 7.000 za iranske državljane.

- Kada dobijete iznenadni sukob kao što je ovaj s Iranom, imate veliki broj ljudi kojima su već izdate vize, a koji, da danas apliciraju, zapravo ne bi bili podobni - izjavio je ministar imigracija Toni Berk (Tony Burke) u parlamentu.

Razmatranje zahtjeva za vize

Vlasti će u narednih šest mjeseci ponovo razmatrati zahtjeve za vize, dok će određeni broj osoba biti izuzet od novih mjera.

Istovremeno, aktivisti u Iranu izvijestili su o snažnim napadima u ranim jutarnjim satima u okolini Isfahana, grada udaljenog oko 330 kilometara južno od Teherana.

Reformski list Ham Mihan objavio je izvještaje o napadima, dok je poluzvanična agencija Fars, bliska Revolucionarnoj gardi, navela da su mete bila "dva stambena područja".

Isfahan je značajan zbog velike zračne baze i drugih vojnih objekata, ali i nuklearnog postrojenja koje su Sjedinjene Američke Države ranije bombardovale tokom dvanaestodnevnog rata između Izraela i Irana u junu.

Izraelska vojska ranije je saopćila da je završila "široku seriju udara" širom Irana, uključujući i područje Isfahana.

U četvrtak ujutro oglasile su se sirene za raketnu opasnost u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Saudijska Arabija je saopćila da je presrela više dronova iznad svoje istočne provincije bogate naftom, dok je Kuvajt naveo da radi na presretanju dolazećih projektila.

Bahrein je također aktivirao sistem za uzbunu, a protivzračna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata djelovala je protiv dolazećih raketa.

Snage Sjedinjenih Američkih Država pogodile su više od 10.000 ciljeva tokom rata s Iranom, izjavio je američki admiral Bred Kuper (Brad Cooper), komandant Centralne komande.

- Ako kombinujete ono što smo mi postigli s uspjesima našeg izraelskog saveznika, zajedno smo pogodili još hiljade ciljeva - rekao je Kuper. 

- Naši precizni udari preplavili su iransku protivzračnu odbranu, a naše borbene misije imaju opipljive efekte."

On je dodao da su SAD uništile 92 posto najvećih plovila iranske mornarice.

- Sada su izgubili sposobnost da na smislen način projiciraju pomorsku moć i utjecaj u regiji i svijetu - rekao je.

Ipak, Iran i dalje zadržava kontrolu nad Hormuškim moreuzom putem napada dronovima i raketama na brodove.

Kuper je također naveo da su pogođene više od dvije trećine iranskih fabrika za proizvodnju municije.

- Danas smo oštetili ili uništili više od dvije trećine iranskih postrojenja za proizvodnju raketa, dronova i mornaričke opreme te brodogradilišta i nećemo stati na tome - naglasio je. 

- Na putu smo da u potpunosti eliminišemo širi iranski vojnoindustrijski aparat."

Satelitske snimke koje je analizirala agencija Associated Press, a koje je dostavila kompanija Planet Labs PBC, pokazuju da su američki i izraelski udari bili usmjereni na brodogradilišta i raketne pogone.

Iran do sada nije javno iznio podatke o materijalnoj šteti.

Njemački ministar odbrane Boris Pistorius ocijenio je sukob kao ekonomsku "katastrofu", poručivši da Njemačka ne želi biti uvučena u rat.

- Da budem potpuno jasan, ovaj rat je katastrofa za svjetske ekonomije - rekao je Pistorius u Kanberi (Canberra), nakon sastanka s australskim ministrom odbrane Ričardom Marlsom (Richard Marles).

- Od samog početka niko nas nije konsultovao. Niko nas ranije nije pitao. To nije naš rat i zato ne želimo biti uvučeni u njega - dodao je.

# TEHERAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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