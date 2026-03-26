Bez Libana nema primirja: Hezbolah ključ dogovora s SAD-om i Izraelom

Iran je posrednicima poručio da Liban mora biti uključen u svaki budući sporazum o prekidu vatre sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, navodi šest regionalnih izvora upoznatih s tim stavom, čime se okončanje sukoba povezuje s obustavom izraelske ofanzive protiv Hezbolaha.

Iranska državna televizija Press TV u srijedu je prenijela izjavu jednog zvaničnika koji je istakao da Teheran želi da svaki dogovor sa SAD-om garantuje završetak rata, kako protiv Irana, tako i protiv drugih grupa otpora u regionu.

Visoki iranski zvaničnik rekao je za Reuters da Teheran još uvijek razmatra američki prijedlog za okončanje rata u regionu, koji traje gotovo mjesec dana.

Prekid izraelskih napada

Prema riječima šest regionalnih izvora, koji su govorili anonimno zbog osjetljivosti teme, Iran je još sredinom marta obavijestio posrednike da želi sporazum koji bi uključivao i prekid izraelskih napada na libansku oružanu grupu Hezbolah.

Zvaničnik iz administracije Donalda Trampa (Donald Trump) naglasio je da su za stabilnost i mir u Libanu i regionu ključni prekid iranskih posredničkih aktivnosti, kao i razoružavanje Hezbolaha.

Jedan od izvora rekao je za Reuters da je Hezbolah dobio garancije iz Irana da će biti obuhvaćen svakim širim sporazumom.

- Iran daje prioritet Libanu, neće prihvatiti izraelska kršenja u Libanu kao što se desilo nakon primirja 2024. godine - rekao je izvor, aludirajući na nastavak izraelskih napada uprkos ranijem primirju koje je okončalo prethodni sukob između Hezbolaha i Izraela.

Bliske veze

Ovakvo povezivanje dodatno potvrđuje bliske veze između Teherana i Hezbolaha u trenutku političkih napetosti u Bejrutu, gdje je odluka ove šiitske grupe da uđe u rat dodatno produbila dugotrajne sektaške podjele.

Hezbolah je godinama bio dominantan politički i vojni faktor u Libanu, ali je njegov utjecaj znatno oslabljen nakon teških udara koje je pretrpio u izraelskim napadima 2024. godine. Nova libanska vlada postavila je bez presedana zahtjeve za njegovo razoružavanje i zabranila njegove vojne aktivnosti.

Ministarstvo vanjskih poslova Libana u utorak je proglasilo imenovanog iranskog ambasadora nepoželjnom osobom. Taj potez osudili su Hezbolah i druge istaknute šiitske političke figure, poručivši da ambasador treba ostati.