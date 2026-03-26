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POGOĐEN STAMBENI OBJEKAT

Eksplozije u centralnom Izraelu, sumnja na iransku kasetnu municiju

Smatra se da je riječ o fragmentima balističke rakete koji su se raspršili prilikom udara

Iran napao centralni Izrael. Screenshot

A. O.

26.3.2026

U nizu eksplozija koje su pogodile centralni Izrael, pet osoba zadobilo je lakše povrede, a sumnja se da su detonacije uzrokovane kasetnom municijom ispaljenom iz Irana.

Prema informacijama hitnih službi, incident se dogodio u gradu Kfar Kasim, gdje je pogođena jedna stambena zgrada. Medicinske ekipe brzo su stigle na mjesto događaja i pružile pomoć povrijeđenima.

Izraelska hitna služba Magen David Adom saopćila je da je zbrinula muškarca i ženu, stare po 55 godina, koji su lakše povrijeđeni u eksploziji.

Za sada nema detaljnijih informacija o preostalim povrijeđenim osobama.

Istovremeno, medicinske i sigurnosne ekipe nastavljaju pretragu i drugih dijelova Kfar Kasima, gdje je zabilježeno više udara podmunicije.

Smatra se da je riječ o fragmentima balističke rakete koji su se raspršili prilikom udara.

Ovaj napad dio je najnovije eskalacije sukoba između Irana i Izraela, dok napetosti u regionu i dalje rastu.

# IZRAEL
# EKSPLOZIJA
# IRAN
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