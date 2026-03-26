Eksplozije u centralnom Izraelu, sumnja na iransku kasetnu municiju

U nizu eksplozija koje su pogodile centralni Izrael, pet osoba zadobilo je lakše povrede, a sumnja se da su detonacije uzrokovane kasetnom municijom ispaljenom iz Irana.

Prema informacijama hitnih službi, incident se dogodio u gradu Kfar Kasim, gdje je pogođena jedna stambena zgrada. Medicinske ekipe brzo su stigle na mjesto događaja i pružile pomoć povrijeđenima.

Izraelska hitna služba Magen David Adom saopćila je da je zbrinula muškarca i ženu, stare po 55 godina, koji su lakše povrijeđeni u eksploziji.