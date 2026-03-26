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ABU DHABI NATIONAL OIL

UAE optužuju Teheran za blokadu Hormuza i napade na civile

Nijednoj zemlji se ne smije dozvoliti da na ovaj način destabilizuje globalnu ekonomiju, istakao je on

Ahmed al-Jaber. Platforma X

A. O.

26.3.2026

Izvršni direktor naftne kompanije Ujedinjenih Arapskih Emirata Sultan Ahmed al-Jaber kritikovao je Iran zbog blokade Hormuškog moreuza, nazivajući taj potez ekonomskim terorizmom.

Direktor kompanije Abu Dhabi National Oil govorio je na događaju koji je organizovao Institut za Bliski istok u Vašingtonu (Washingtonu) i naglasio da „naoružavanje“ Hormuškog moreuza predstavlja čin agresije ne samo protiv jedne države.

- To je ekonomski terorizam protiv svakog potrošača, svake porodice koja zavisi od pristupačne energije i hrane. Kada Iran drži Hormuz kao taoca, svaka nacija plaća otkupninu, na benzinskoj pumpi, u prodavnici i u apoteci - naveo je Sultan Ahmed al-Jaber.

Poručio je da se takvo ponašanje ne smije tolerisati nijednoj zemlji.

- Nijednoj zemlji se ne smije dozvoliti da na ovaj način destabilizuje globalnu ekonomiju. Ne sada. Nikada - istakao je on.

Iran je od početka sukoba lansirao ukupno 352 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i više od 1.700 dronova na Ujedinjene Arapske Emirate, prema podacima Ministarstva odbrane UAE. Napadi su odnjeli osam života, dok je 161 osoba povrijeđena.

„Ujedinjeni Arapski Emirati su pogođeni napadom koji je bio nezakonit, nepredvidljiv, neopravdan i potpuno ničim izazvan. Nismo tražili ovaj sukob. Zapravo, poduzeli smo sve moguće korake da ga spriječimo“, zaključio je Sultan Ahmed al-Jaber.

# UAE
# IRAN
# HORMUŠKI MOREUZ
# SULTAN AHMED AL-JABER
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