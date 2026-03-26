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MEĐUNARODNA POLITIKA

Kina pozvala na mirovne pregovore između Irana, Izraela i SAD

Najvažniji prioritet je promovisati mirovne pregovore, iskoristiti priliku mira i promovisati prekid rata - rekao je glasnogovornik ministarstva

Lin Džian. Platforma X

B. S.

26.3.2026

Lin Džian (Lin Jian), glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova komentarisao je sukobe u Iranu koji su pokrenuti izraelsko-američkim napadom.

Njegov stav je da bi sve strane trebale raditi prema istom smjeru i napraviti uslove za početak mirovnih pregovora. 

Odgovarao je i na pitanje da li je Kina upoznata s bilo kakvim tekućim pregovorima između Irana i SAD.

 - Najvažniji prioritet je aktivno promovisati mirovne pregovore, iskoristiti priliku mira i promovisati prekid rata - rekao je glasnogovornik ministarstva, tokom redovne konferencije za novinare.

Glasnogovornik kineskog ministarstva odbrane slično je pozvao sve strane da zaustave vojne akcije u sukobu između SAD-a, Izraela i Irana.

Kina poziva na napore za rješavanje sukoba putem dijaloga i izbjegavanje eskalacije, rekao je glasnogovornik Džiang (Jiang Bin) na konferenciji za novinare u Pekingu.

# KINA
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# LIN JIAN
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