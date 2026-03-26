Kina pozvala na mirovne pregovore između Irana, Izraela i SAD

Lin Džian (Lin Jian), glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova komentarisao je sukobe u Iranu koji su pokrenuti izraelsko-američkim napadom.

Njegov stav je da bi sve strane trebale raditi prema istom smjeru i napraviti uslove za početak mirovnih pregovora.

Odgovarao je i na pitanje da li je Kina upoznata s bilo kakvim tekućim pregovorima između Irana i SAD.

- Najvažniji prioritet je aktivno promovisati mirovne pregovore, iskoristiti priliku mira i promovisati prekid rata - rekao je glasnogovornik ministarstva, tokom redovne konferencije za novinare.