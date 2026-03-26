Vojni ekspert Vilko Klasan o ratu na Bliskom istoku za „Avaz“: Ohrabruju najave pregovora

Razvoj događaja na Bliskom istoku potvrđuje da su znanje i inventivnost Iranaca potcijenjeni, posebno u segmentu raketnih tehnologija, kazao je za „Avaz“ vojni analitičar, penzionirani brigadir Hrvatske vojske i ekspert za raketne sisteme, Vilko Klasan.

Dodaje da razumije postupke izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Netanyahu), kojeg u svakom slučaju čeka zatvor, pred sudom vlastite države ili Međunarodnog suda za ratne zločine.

- Zločina je svakim danom sve više. Izrael bijelim fosforom gađa Liban, Iran gađa kasetnim streljivom Tel Aviv i Haifu, SAD prijete energetskoj infrastrukturi Irana. To su sve ratni zločini. To govori da je sistem međunarodnog prava apsolutno srušen – dodaje Klasan.

U mnoštvu različitih informacija ohrabruju najave pregovora. Pored izjava američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), potvrdile su to i izjave iranskog i pakistanskog zvaničnika u kojima se Pakistan pominje kao mogući posrednik. Međutim, Klasan ukazuje da istovremeno traju pripreme za daljnju eskalaciju rata.

- Plediram uvijek za primirje, jer rat je nešto najgore. Međutim, rat ima svoja pravila. Kažu da rat počinje kad politika hoće, a završava kad on to hoće. U ratu prvo strada istina, pa ne vjerujem nijednoj strani, već istinu tražim u onome što čine. A činjenice su da je Tramp uputio 82. zračnu diviziju prema Bliskom istoku, 2.500 marinaca iz Japana upućeno je tamo, postoje razvijeni planovi za osvajanja otoka Harg, gdje je naftna infrastruktura Irana – ističe Klasan.

Propaganda ili informacijsko ratovanje neodvojivi su dio rata, kaže naš sagovornik, pa se u medijima može vidjeti samo dio razmjera stradanja izraelskih i iranskih gradova. Imajući to u vidu, moguće je očekivati oba scenarija.

- Brine me što je dva puta do sada pogođena iranska nuklearka u Bušeru. Kuvajt je pozvao svoje građane da se pripreme za radijaciju. Iran je u odgovoru gađao Dimonu, gdje su nuklearke u pustinji Negev u Izraelu. To je najopasniji razvoj događaja, jer s curenjem radijacije imali bismo puno Černobila – naglašava Klasan.

Za to vrijeme svijet se suočava s ekonomskim posljedicama zaustavljanja prometa kroz Hormuz i rasta cijena nafte, a Klasan smatra da ćemo, ako rat potraje, imati ekonomsku katastrofu.

- Ako se ovo nastavi jako će nas zaboljeti. Ekonomske posljedice vode nezadovoljstvu naroda, izlasku na ulice, građanskih ratova, pada vlada. Ako se taj krug zatvori ne očekuje nas ništa dobro – kaže Klasan.

Zato se nada da će ekonomska bol biti neizdrživa za one koji najviše zarađuju i da će to biti izlaz iz cijelog labirinta.

- Sad niko ne zna kako iz njega izaći. Ovo je sve, kako kod nas u Bosni kažu, tuk na utuk. Ti meni Bušer, ja tebi Dimonu. Ako se bude išlo pravilom oko za oko, svi ćemo oslijepiti. Zato se nadam barem primirju, da ljudi ne ginu, jer to je najveća šteta.– poručuje vojni analitičar Vilko Klasan.