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IZJAVLJENO ZA REUTERS

Izrael s liste za odstrijel na zahtjev Pakistana uklonio Aragčija i Kalibafa: "Niko neće ostati za razgovor"

SAD zatražio od Izraelaca da odustanu, pojasnio je dužnosnik

Kalibaf i Aragči. X

Dž. R.

26.3.2026

Izrael je s takozvane liste za odstrijel uklonio iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araqchi) i predsjednika parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa (Mohammad Baqer Qalibaf), i to na zahtjev Pakistana koji je posredovao preko Vašingtona. 

Ovu informaciju danas je za Reuters iznio neimenovani pakistanski dužnosnik.

- Izraelci su imali njihove koordinate i namjeravali su ih eliminirati. Rekli smo SAD da ako i njih eliminiraju, više neće ostati nitko za razgovor, stoga je SAD zatražio od Izraelaca da odustanu - pojasnio je dužnosnik.

# IZRAEL
# ABBAS ARAGHCHI
# MOHAMMAD BAGHER GHALIBAF
# LISTA ZA ODSTRIJEL
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