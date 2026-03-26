Izrael s liste za odstrijel na zahtjev Pakistana uklonio Aragčija i Kalibafa: "Niko neće ostati za razgovor"

Izrael je s takozvane liste za odstrijel uklonio iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Aragčija (Abbas Araqchi) i predsjednika parlamenta Mohamada Bagera Kalibafa (Mohammad Baqer Qalibaf), i to na zahtjev Pakistana koji je posredovao preko Vašingtona.

Ovu informaciju danas je za Reuters iznio neimenovani pakistanski dužnosnik.

- Izraelci su imali njihove koordinate i namjeravali su ih eliminirati. Rekli smo SAD da ako i njih eliminiraju, više neće ostati nitko za razgovor, stoga je SAD zatražio od Izraelaca da odustanu - pojasnio je dužnosnik.