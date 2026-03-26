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ZA MJESEC DANA

Pretrpjeli velike gubitke: Amerika izgubila više od milijardu dolara u ratu s Iranom

Američka avijacija trpi teške udarce na više frontova

Veliki troškovi. Facebook

Dž. R.

26.3.2026

Rat protiv Irana donio je američkoj vojsci velike materijalne gubitke koji prelaze cifru od milijardu dolara, a u izvještajima je obuhvaćen period od 28. februara do 25. marta.

Detaljan pregled potvrđenih i prijavljenih gubitaka pokazuje da američka avijacija trpi teške udarce na više frontova – kako od direktnih iranskih napada, tako i zbog tragičnih grešaka unutar vlastitih i savezničkih redova.

Kada je riječ o direktnim okršajima s iranskim snagama, najveći udarac na ponos američke avijacije svakako je oštećenje "nevidljivog" lovca pete generacije.

1x F-35 Stealth Fighter: Oštećen je nakon što ga je pogodio sistem protivzračne odbrane (PVO) iranske Revolucionarne garde (IRGC). Vrijednost ove letjelice procjenjuje se na 110 miliona dolara.

12x MQ-9 Reaper: Iranska PVO se pokazala izuzetno kobnom za američke bespilotne letjelice. Oboreno je čak 12 moćnih izviđačko-borbenih dronova Reaper, od kojih svaki košta oko 30 miliona dolara.

Ono što posebno zabrinjava Pentagon su gubici koji nisu posljedica iranskih projektila. Najveći šok je incident u kojem su učestvovali saveznici.

3x F-15E Strike Eagle: Tri napredna američka borbena aviona (čija je pojedinačna cijena oko 90 miliona dolara) greškom su oborena od strane savezničkih, kuvajtskih snaga u incidentu "prijateljske vatre".

Flota aviona cisterni (KC-135R): Logistika je pretrpjela težak udarac. Jedan avion cisterna KC-135 je uništen, a drugi oštećen u sudaru u zraku iznad Iraka. Uz to, još pet ovakvih strateški važnih letjelica oštećeno je na zemlji tokom iranskih udara na američku zračnu bazu u regiji (PSAB).

Iranske snage i njihovi saveznici uspješno koriste i moderne, jeftine metode ratovanja kako bi nanijeli štetu Amerikancima na terenu.

1x UH-60 Black Hawk: Čuveni transportni helikopter (vrijedan 20 miliona dolara) teško je oštećen i onesposobljen u preciznom napadu iranskim FPV dronom dok se nalazio u bazi u Iraku.

Ovi podaci jasno pokazuju da rat s Iranom nosi neočekivano visoku cijenu za američku vojsku. Kombinacija napredne iranske PVO, upotrebe dronova kamikaza, ali i teških logističkih grešaka u haosu rata, rezultirala je gubicima kakve američka avijacija nije zabilježila decenijama.

# IRAN
# GUBICI
# AMERIKA
# TROŠAK
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