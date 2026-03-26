Pretrpjeli velike gubitke: Amerika izgubila više od milijardu dolara u ratu s Iranom

Rat protiv Irana donio je američkoj vojsci velike materijalne gubitke koji prelaze cifru od milijardu dolara, a u izvještajima je obuhvaćen period od 28. februara do 25. marta.

Detaljan pregled potvrđenih i prijavljenih gubitaka pokazuje da američka avijacija trpi teške udarce na više frontova – kako od direktnih iranskih napada, tako i zbog tragičnih grešaka unutar vlastitih i savezničkih redova.

Kada je riječ o direktnim okršajima s iranskim snagama, najveći udarac na ponos američke avijacije svakako je oštećenje "nevidljivog" lovca pete generacije.

1x F-35 Stealth Fighter: Oštećen je nakon što ga je pogodio sistem protivzračne odbrane (PVO) iranske Revolucionarne garde (IRGC). Vrijednost ove letjelice procjenjuje se na 110 miliona dolara.

12x MQ-9 Reaper: Iranska PVO se pokazala izuzetno kobnom za američke bespilotne letjelice. Oboreno je čak 12 moćnih izviđačko-borbenih dronova Reaper, od kojih svaki košta oko 30 miliona dolara.

Ono što posebno zabrinjava Pentagon su gubici koji nisu posljedica iranskih projektila. Najveći šok je incident u kojem su učestvovali saveznici.

3x F-15E Strike Eagle: Tri napredna američka borbena aviona (čija je pojedinačna cijena oko 90 miliona dolara) greškom su oborena od strane savezničkih, kuvajtskih snaga u incidentu "prijateljske vatre".

Flota aviona cisterni (KC-135R): Logistika je pretrpjela težak udarac. Jedan avion cisterna KC-135 je uništen, a drugi oštećen u sudaru u zraku iznad Iraka. Uz to, još pet ovakvih strateški važnih letjelica oštećeno je na zemlji tokom iranskih udara na američku zračnu bazu u regiji (PSAB).

Iranske snage i njihovi saveznici uspješno koriste i moderne, jeftine metode ratovanja kako bi nanijeli štetu Amerikancima na terenu.

1x UH-60 Black Hawk: Čuveni transportni helikopter (vrijedan 20 miliona dolara) teško je oštećen i onesposobljen u preciznom napadu iranskim FPV dronom dok se nalazio u bazi u Iraku.

Ovi podaci jasno pokazuju da rat s Iranom nosi neočekivano visoku cijenu za američku vojsku. Kombinacija napredne iranske PVO, upotrebe dronova kamikaza, ali i teških logističkih grešaka u haosu rata, rezultirala je gubicima kakve američka avijacija nije zabilježila decenijama.