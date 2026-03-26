Pentagon razmatra "konačni udarac" u Iranu: Kopnene operacije i bombardovanja na stolu

Pentagon razmatra različite vojne opcije za "konačni udarac" u Iranu, uključujući kopnene operacije i široku kampanju bombardovanja, navodi Axios. Ova drastična eskalacija mogla bi se desiti ukoliko diplomatski pregovori ne donesu napredak, naročito ako Hormuški moreuz ostane blokiran. Neki američki zvaničnici smatraju da bi snažna demonstracija sile mogla pojačati pregovaračku poziciju SAD-a ili predsjedniku Donaldu Trampu (Trumpu) dati simboličnu pobjedu.

Iran, međutim, ima ključnu ulogu u završetku sukoba, a razni scenariji koje SAD razmatra moglo bi zapravo produbiti sukob, umjesto ga okončati.

Prema izvorima upoznatim s planovima, razmatraju se četiri glavne opcije:

Invazija ili blokada otoka Harg (Kharg), glavnog iranskog centra za izvoz nafte.

Invazija na otok Larak, strateški važan za kontrolu Hormuškog moreuza, s iranskim bunkerima, jurišnim brodovima i radarskim sistemima.

Zauzimanje otoka Abu Musa i dva manja otoka blizu zapadnog ulaza u moreuz, koja kontrolira Iran, a na koja polažu pravo i UAE.

Blokada ili zapljena brodova koji iznose iransku naftu na istočnom dijelu moreuza.

Američka vojska također priprema planove za kopnene operacije unutar Irana, uključujući ciljanje visokobogatog urana u nuklearnim postrojenjima, no mogući su i veliki zračni napadi kako bi se spriječio pristup ovom materijalu.

Tramp još nije donio konačnu odluku, a kopnene operacije se i dalje smatraju hipotetskim. Međutim, prijetnje bombardovanjem elektrana i drugih energetskih objekata su sve realnije, uz upozorenje iranskoj strani o mogućoj odmazdi.

Glasnogovornica Bijele kuće Kerlajn Levit (Karoline Leavitt) istakla je da Tramp “ne blefira” i da je spreman na snažnu akciju ako pregovori ne dovedu do dogovora. Dodatna vojna pojačanja, uključujući borbene avione i hiljade vojnika, već se raspoređuju u regiji.

Iranski zvaničnici sumnjaju u američke namjere i smatraju da pregovarački pristup predstavlja pokušaj prikrivene vojne akcije. Predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Bager Galibaf (Mohammad Bagher Ghalibaf) upozorio je da će svaka neprijateljska akcija biti uzvratno napadnuta bez ograničenja.

Uprkos nepovjerenju, Pakistan, Egipat i Turska i dalje nastoje posredovati u pregovorima između SAD i Irana, dok Iran nije potpuno odbacio mogućnost dijaloga, iako komandanti IRGC-a ostaju skeptični.