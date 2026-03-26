Putin upozorava: Sukob u Iranu mogao bi imati posljedice poput pandemije koronavirusa

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je teško precizno predvidjeti posljedice sukoba na Bliskom istoku, ali da se već procjenjuje kako bi njihov utjecaj mogao biti sličan posljedicama pandemije COVID-19.

Prema njegovim riječima, sukob ozbiljno narušava međunarodnu logistiku, proizvodnju i opskrbne lance, a posebno opterećuje kompanije u sektorima ugljikovodika, metala i gnojiva.

Putin je naglasio da ni učesnici sukoba nisu u mogućnosti predvidjeti sve posljedice, te da je to još teže za promatrače.

- Već postoje procjene koje ih uspoređuju s epidemijom koronavirusa, koja je dramatično usporila razvoj svih regija i kontinenata - dodao je ruski predsjednik.