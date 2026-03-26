NY Times: Iran je toliko razorio američke baze da SAD ratuje iz hotela i ureda

Iranski napadi natjerali su američke snage da dio operacija premjeste u improvizirane objekte, uključujući hotele i uredske prostore širom Bliskog istoka, nakon što su ključne vojne baze pretrpjele ozbiljna oštećenja, objavio je "New York Times", pozivajući se na američke zvaničnike i vojne izvore. Iran je izveo napade na američke baze širom regije kao odgovor na američko-izraelski rat, zbog čega su brojne jedinice bile prisiljene napustiti svoje pozicije. Kako navodi ovaj list, značajan dio kopnenih snaga sada praktično vodi operacije "na daljinu", dok piloti i posade borbenih zrakoplova nastavljaju izvoditi udare.

Iranska Revolucionarna garda pozvala je stanovništvo da prijavljuje nove lokacije američkih vojnika, pokušavajući locirati raspršene snage. Američki vojni zvaničnici tvrde da to ne ometa nastavak operacija Pentagona, iako je sukob već ušao u četvrtu sedmicu. - Do sada smo pogodili više od 7000 ciljeva širom Irana i njegove vojne infrastrukture - rekao je prošle sedmice američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth). - Danas će biti najveći paket udara do sada, kao što je i jučer bio - dodao je. Premještanje vojnika na tzv. alternativne lokacije otvara pitanje koliko je administracija američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) bila spremna za ovakav sukob. U trenutku izbijanja rata u regiji se nalazilo oko 40.000 američkih vojnika. Američko Centralno zapovjedništvo rasporedilo je hiljade njih na različite lokacije, uključujući i Evropu, dok je dio ostao na Bliskom istoku, ali van svojih ranijih baza. Otežano vođenje operacija Prema sadašnjim i bivšim vojnim zvaničnicima, takav raspored znatno otežava vođenje operacija. - Da, imamo sposobnost uspostaviti privremene operativne centre, ali sigurno gubite dio kapaciteta", rekao je Ves Džej Brajant (Wes J. Bryant), penzionisani specijalista za ciljanje u američkoj ratnoj avijaciji.

Baza Princ Sultan . Screenshot Baza Princ Sultan . Screenshot

- Ne možete svu tu opremu jednostavno postaviti na vrh hotela. Dio je jednostavno preglomazan - dodao je, naglasivši da vojnici ne djeluju s krovova civilnih hotela. Iran je odgovorio snažnim udarima na američko-izraelske napade, gađajući vojne baze, ali i diplomatske objekte te energetsku infrastrukturu širom regije. Nakon likvidacije vrhovnog vođe i više visokih zvaničnika, iranski režim pokrenuo je odmazdu lansiranjem stotina dronova i projektila prema susjednim državama, uz djelimično zatvaranje Hormuškog moreuza, jedne od najvažnijih svjetskih pomorskih ruta, čime je sukob dobio globalnu dimenziju. Najteže pogođene baze u Kuvajtu Među najteže pogođenim lokacijama nalaze se baze u Kuvajtu, gdje su pojedini objekti gotovo potpuno uništeni. U napadu na luku Šuaiba ubijeno je šest američkih vojnika, a razoren je i taktički operativni centar. Napadi su pogodili i zračnu bazu Ali al Salem te kamp Bering, gdje je pričinjena značajna šteta na infrastrukturi. U Kataru je pogođena baza Al Udeid, pri čemu je oštećen sistem ranog upozorenja, dok je u Bahreinu meta bio štab Pete flote. U Saudijskoj Arabiji oštećena je komunikacijska oprema i više tankera za gorivo. Iran cilja i civile, raste rizik Na početku sukoba, proiranske milicije u Iraku izvele su napad dronovima na luksuzni hotel u Erbilu. Iranske vlasti optužile su Sjedinjene Američke Države da koriste civile kao živi štit, jer vojnike smještaju u hotele. - Prisiljeni smo identificirati i gađati Amerikance - objavila je obavještajna služba Revolucionarne garde. - Stoga je bolje da ih ne smještate u hotele i da se držite podalje od njihovih lokacija - poručili su, pozivajući građane da informacije šalju putem Telegrama.

Ali Al Salem baza, Kuvajt . Screenshot Ali Al Salem baza, Kuvajt . Screenshot