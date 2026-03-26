Iran odgovorio na Trampov plan od 15 tačaka i objavio svoje uvjete za kraj rata

Iran je poručio da ima "prirodno i zakonsko pravo" upravljati Hormuškim moreuzom, odgovarajući na navodni američki mirovni plan, prenose iranski državni mediji.

Kako navodi agencija Tasnim, povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, Teheran je već dostavio odgovor na američki prijedlog od 15 tačaka i sada čeka reakciju Vašingtona.

Iranski uvjeti

Pozivajući se na "upućenog zvaničnika", agencija navodi ključne uslove Irana za moguće smirivanje sukoba:

– prekid "agresije i atentata" od strane neprijatelja

– uspostava uslova koji bi garantovali da se rat neće ponoviti

– jasno definisana ratna odšteta i kompenzacija

– potpuni prekid neprijateljstava na svim ratištima, uključujući saveznike i povezane grupe u regiji

Isti izvor naglašava da Iran smatra kako je njegovo pravo da provodi suverenitet nad Hormuškim moreuzom "prirodno i utemeljeno u međunarodnom pravu".

"Američki prijedlog je nepravedan"

Iran američki prijedlog ocjenjuje kao nepravedan. Viši iranski zvaničnik izjavio je za Reuters da je plan "jednostran i nepravedan", dodajući da je napredak moguć ukoliko u Vašingtonu prevlada realan pristup.

Iran je svoj odgovor Sjedinjenim Američkim Državama prenio preko Pakistana, a isti zvaničnik naveo je da su prijedlog "detaljno proučili visoki iranski zvaničnici i predstavnik vrhovnog vođe u srijedu navečer".

- Ukratko, prijedlog sugerira da bi se Iran trebao odreći svoje sposobnosti odbrane u zamjenu za nejasan plan ukidanja sankcija - rekao je iranski zvaničnik, dodajući da prijedlog ne ispunjava ni minimalne uslove.

On je istakao da "još uvijek nema dogovora za pregovore i da se nijedan plan za razgovore ne čini realnim u ovoj fazi", te da Turska i Pakistan pokušavaju pomoći "uspostaviti zajednički jezik između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i smanjiti razlike".

Nejasan američki plan

Bijela kuća je u srijedu saopćila da će Sjedinjene Američke Države napasti Iran "snažnije nego ikad prije" ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni plan.

Iran je upozorio i na mogućnost dodatne eskalacije. Zaprijetio je da bi mogao blokirati i Crveno more, kao i moreuz Bab el-Mandeb, važnu pomorsku rutu koja služi kao alternativa za izvoz dijela nafte iz Perzijskog zaljeva.

Američka administracija nije iznijela detalje plana, navodeći da pojedini medijski izvještaji nisu tačni.

Prema izvorima iz izraelskog kabineta, plan uključuje uklanjanje iranskih zaliha obogaćenog uranija, zaustavljanje programa njegovog obogaćivanja, ograničenja balističkog programa, kao i prekid podrške regionalnim saveznicima poput libanskog Hezbolaha.