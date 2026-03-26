Hegset o ratu s Iranom: Ovo je materijal za historijske knjige

Američki ministar obrane Pete Hegset je na sjednici vlade izjavio da je iranska vojska u vrlo kratkom roku gotovo potpuno neutralizirana.

- Prije 27 dana Iran je imao modernu vojsku. Nikada u zabilježenoj historiji vojna sila jedne države nije bila tako brzo i učinkovito neutralizirana - rekao je Hegset.

Naglasio je da operacija "Epic Fury", kako Sjedinjene Države nazivaju rat protiv Irana, "nije beskonačan rat", već odlučna kampanja s jasno definisanim ciljevima.

- Ovo je materijal za historijske knjige. Ovo je pitanje nasljeđa - dodao je.

Šira sigurnosna prijetnja

Govoreći o iranskom napadu na vojnu bazu Diego Garcia, Hegset je ustvrdio da je Teheran ispalio dvije neuspješne rakete na cilj udaljen oko 4.000 kilometara, naglašavajući da Iran predstavlja širu sigurnosnu prijetnju.

- Poručujem svijetu, London je udaljen 4.000 kilometara od Irana. I želite reći da Iran nije prijetnja svijetu ili Sjedinjenim Državama? Predsjednik Tramp zna bolje - rekao je.

"Pregovori uz bombe"

Hegset je također istaknuo da će Sjedinjene Države nastaviti s pritiskom na Iran kroz "pregovore uz bombe" sve dok ne dođe do konkretnih razgovora, ali je pritom naglasio da Vašingtoni dalje želi diplomatsko rješenje.

- Molimo se za dogovor i pozdravljamo mogućnost postizanja sporazuma - zaključio je Hegset.