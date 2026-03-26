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"ZNAK DOBRE VOLJE"

Tramp otkrio koji poklon mu je dao Iran

Ovaj potez, prema Trampu, pokazuje spremnost Irana da se uključi u diplomatske pregovore i olakša situaciju u regiji

Donald Tramp. AP

M. Až.

26.3.2026

Predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran dopušta prolazak dijela naftnih tankera kroz Hormuški moreuz kao znak dobre volje u okviru pregovora o završetku rata.

Prema Trampu, Teheran je dopustio prolazak deset tankera kroz strateški moreuz, što je američki predsjednik nazvao "poklonom" kojim Iran pokazuje ozbiljnost u pregovorima.

Tramp je novinarima objasnio da je Iran prvotno najavio prolazak osam velikih tankera, a da su plovila potom krenula prema sjeveru. 

- Pratio sam vijesti i rekao bih da se događa nešto neobično. Osam velikih tankera prolazi pravo kroz sredinu moreuza. Tada sam pomislio, izgleda da su ozbiljni i stvarni. Mislim da su pod pakistanskom zastavom. Onda su se ispričali zbog nečega što su rekli i dodali još dva broda. Na kraju je prošlo deset brodova - rekao je Tramp.

Ovaj potez, prema Trampu, pokazuje spremnost Irana da se uključi u diplomatske pregovore i olakša situaciju u regiji.

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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