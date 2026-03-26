Zelenski stigao u Saudijsku Arabiju: Evo šta Ukrajina nudi Arapima i šta želi zauzvrat

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Saudijsku Arabiju gdje će održati niz "važnih sastanaka", u okviru nastojanja da ojača veze sa zemljama Bliskog istoka usred američko-izraelskog sukoba s Iranom.

Kijev nudi svoju ekspertizu u protuzračnoj obrani i tehnologiju dronova državama u regiji koje su pogođene iranskim udarima, dok se Zelenski nada da će zauzvrat dobiti podršku u ratu protiv Rusije.

- Stigao u Saudijsku Arabiju. Planirani su važni sastanci. Cijenimo potporu i podržavamo one koji su spremni raditi s nama na osiguravanju sigurnosti - napisao je Zelenski na mreži X.

U njegovoj pratnji je Rustem Umerov, tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu.

Ukrajina je također poslala timove stručnjaka u Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju, rekao je nedavno Zelenski, naglašavajući da u zamjenu za pomoć traži novčanu i tehnološku podršku. Dok rat protiv Rusije ulazi u petu godinu, ukrajinske snage suočavaju se s novom proljetnom ofenzivom Moskve, dok su mirovni pregovori uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država trenutno zaustavljeni.