Hezbolah izveo raketni napad na sjever Izraela: Jedna osoba poginula, 14 ih ranjeno

U snažnom napadu koji je danas izveo Hezbolah na izraelski grad Nahariyya poginula je jedna osoba, a 14 ih je ranjeno.

Izraelska nacionalna služba za hitnu medicinsku pomoć saopštila je da je muškarac u 30-im godinama preminuo na mjestu događaja.

- Hitna pomoć je ukazana muškarcu u 50-im godinama koji je teško ranjen gelerima . naveli su iz službe.

Još 13 osoba se vodi u dobrom stanju nakon što su takođe pogođene gelerima, saopštila je služba hitne pomoći.

Dodaje se da je medicinska pomoć pružena i za 11 osoba zbog akutnog napada panike i anksioznosti. Svih 25 osoba prebačeno je u bolnicu.