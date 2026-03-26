Hezbolah izveo raketni napad na sjever Izraela: Jedna osoba poginula, 14 ih ranjeno

U snažnom napadu koji je danas izveo Hezbolah na izraelski grad Nahariyya poginula je jedna osoba, a 14 ih je ranjeno.
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Izraelska nacionalna služba za hitnu medicinsku pomoć saopštila je da je muškarac u 30-im godinama preminuo na mjestu događaja
Hezbolah izveo raketni napad na sjever Izraela. Platforma X
U snažnom napadu koji je danas izveo Hezbolah na izraelski grad Nahariyya poginula je jedna osoba, a 14 ih je ranjeno.
Izraelska nacionalna služba za hitnu medicinsku pomoć saopštila je da je muškarac u 30-im godinama preminuo na mjestu događaja.
- Hitna pomoć je ukazana muškarcu u 50-im godinama koji je teško ranjen gelerima . naveli su iz službe.
Još 13 osoba se vodi u dobrom stanju nakon što su takođe pogođene gelerima, saopštila je služba hitne pomoći.
Dodaje se da je medicinska pomoć pružena i za 11 osoba zbog akutnog napada panike i anksioznosti. Svih 25 osoba prebačeno je u bolnicu.
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