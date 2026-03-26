Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NUKLEARNA PRIJETNJA

Trampov izaslanik: Iran nam je rekao da imaju uranija za izradu 11 atomskih bombi

Na kraju je uputio upozorenje Teheranu da "više ne pogrešno procjenjuje situaciju"

Stiv Vitkof. AP

M. Až.

26.3.2026

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Donalda Trampa na sjednici američke vlade, riječ su preuzeli potpredsjednik Džej Di Vens, državni tajnik Marko Rubio i posebni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof.

Ključni ralzog

Vens je ponovio Trampove tvrdnje da je iranska vojska uništena, dodajući kako to Sjedinjenim Državama daje "opciju" da osiguraju da Iran nikada ne razvije nuklearno oružje. 

- Upravo je ta prijetnja bila ključni razlog za pokretanje vojne operacije - rekao je.

Rubio je poručio da bi zemlje diljem svijeta, čak i one koje izražavaju određene kritike, trebale biti zahvalne Sjedinjenim Državama. 

- Američko djelovanje usmjereno je na sprječavanje Irana u razvoju nuklearnog oružja, što je doprinos globalnoj sigurnosti - dodao je.

Upozorenje Teheranu

Vitkof je izjavio da je već u ranoj fazi pregovora bilo jasno kako Iran nije spreman prihvatiti američke uvjete. Također je naglasio da su iranski pregovarači rekli američkoj strani da raspolažu dovoljnom količinom obogaćenog uranija za izradu "11 atomskih bombi".

Potvrdio je i da su Sjedinjene Države predstavile plan od 15 točaka kao okvir za moguće mirovno rješenje. Na kraju je uputio upozorenje Teheranu da "više ne pogrešno procjenjuje situaciju".

# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# STEVE WITKOFF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.