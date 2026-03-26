Trampov izaslanik: Iran nam je rekao da imaju uranija za izradu 11 atomskih bombi

Nakon uvodnog obraćanja predsjednika Donalda Trampa na sjednici američke vlade, riječ su preuzeli potpredsjednik Džej Di Vens, državni tajnik Marko Rubio i posebni izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof.

Ključni ralzog

Vens je ponovio Trampove tvrdnje da je iranska vojska uništena, dodajući kako to Sjedinjenim Državama daje "opciju" da osiguraju da Iran nikada ne razvije nuklearno oružje.

- Upravo je ta prijetnja bila ključni razlog za pokretanje vojne operacije - rekao je.

Rubio je poručio da bi zemlje diljem svijeta, čak i one koje izražavaju određene kritike, trebale biti zahvalne Sjedinjenim Državama.

- Američko djelovanje usmjereno je na sprječavanje Irana u razvoju nuklearnog oružja, što je doprinos globalnoj sigurnosti - dodao je.

Upozorenje Teheranu

Vitkof je izjavio da je već u ranoj fazi pregovora bilo jasno kako Iran nije spreman prihvatiti američke uvjete. Također je naglasio da su iranski pregovarači rekli američkoj strani da raspolažu dovoljnom količinom obogaćenog uranija za izradu "11 atomskih bombi".

Potvrdio je i da su Sjedinjene Države predstavile plan od 15 točaka kao okvir za moguće mirovno rješenje. Na kraju je uputio upozorenje Teheranu da "više ne pogrešno procjenjuje situaciju".