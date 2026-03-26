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"UČINKOVITA AKCIJA"

Iran razmatra otmice Amerikanaca po Bliskom istoku: "Po uzoru na revoluciju"

Iranski zvaničnici navodno razmatraju otmice kao "učinkovitu akciju" protiv Sjedinjenih Država, objavila je iranska novinska agencija Mehr News

Iranska revolucionarna garda. Platforma X

M. Až.

26.3.2026

Iranski zvaničnici navodno razmatraju otmice kao "učinkovitu akciju" protiv Sjedinjenih Država, objavila je iranska državna novinska agencija Mehr News.

Agencija je na Telegramu opisala da rat ulazi u "drugu fazu" te navela: "Čini se da iranski vojni zvaničnici smatraju da je jedna od najučinkovitijih mjera otmica američkih zvaničnika, vojnog osoblja i poduzetnika u narednim danima, po uzoru na događaje iz iranske revolucije krajem 1970-ih i otmice Amerikanaca."

Mehr News također tvrdi da se dodatne vojne jedinice pripremaju za uključivanje u sukob i da namjeravaju udariti "snažno, brzo i bolno" protiv SAD-a.

Od kada su Sjedinjene Države i Izrael pokrenule prvi val napada, pri čemu je ubijen iranski vrhovni vođa i mnogi visoki dužnosnici, Iran u svojim izjavama na društvenim mrežama nastoji pokazati snagu. U svojim objavama Iran je više puta prijetio SAD-u i tvrdio da ima prednost u sukobima.

Pentagon je zaprijetio da će Iranu zadati „konačni udarac“, što bi moglo uključivati još jača bombardiranja, a moguće je i uključivanje kopnenih snaga.

# OTMICA
# IRAN
# SAD
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