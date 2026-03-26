Tramp: "Ono što je Njemačka izjavila je neprimjerno, ni rat u Ukrajini nije naš rat"

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je kako nije siguran hoće li se držati roka koji je Iranu postavio do petka za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, poručujući istovremeno da ga ne zanima postizanje dogovora te da je zauzimanje iranskih naftnih postrojenja jedna od mogućih opcija. Tokom sastanka kabineta u Bijeloj kući naglasio je fleksibilnost oko rokova, ali i čvrst stav prema Teheranu, uz poruku da su Sjedinjene Američke Države spremne nastaviti vojne operacije.

Rok za Hormuški moreuz

Upitan o roku koji ističe u petak, a koji je već jednom produžen, Tramp je odgovorio neodređeno.

- Još ne znam. Ne znam. Gospodin Vitkof, Džej Di i Džared će mi reći misle li da stvari idu naprijed, a ako ne idu, možda i nećemo“, rekao je, misleći na potpredsjednika Džej-Dija Vensa, posebnog izaslanika Stiva Vitkofa i svog zeta Džareda Kušnera, kojima je povjerio pregovore.

Uprkos približavanju drugog roka, Tramp je umanjio njegov značaj.

- Imamo puno vremena. Znate šta? To je jedan dan u "Trampovom vremenu". Jedan dan – znate šta je to? To je cijela vječnost - dodao je.

"Nije me briga za dogovor"

Tramp je oštro odbacio navode da želi što prije postići sporazum s Iranom.

- Danas sam pročitao priču da očajnički želim postići dogovor. Ne želim. Ja sam sušta suprotnost očajnome. Nije me briga - rekao je tokom sastanka kabineta.

Naglasio je da Sjedinjene Američke Države imaju i druge vojne opcije.

- Zapravo, imamo druge mete koje želimo pogoditi prije nego što odemo - izjavio je.

Ove izjave dolaze nakon što je poručio iranskim vođama da je na njima da ga uvjere da zaustavi rat, upozorivši da će se operacije nastaviti ako se Teheran trajno ne odrekne svojih nuklearnih ambicija.

Preuzimanje nafte kao opcija

Na direktno pitanje novinara da li je preuzimanje kontrole nad iranskom opskrbom naftom jedna od mogućnosti, Tramp je odgovorio potvrdno.

- Mislim, ne bih o tome govorio, ali to je opcija - rekao je.

Kao mogući model naveo je Venecuelu, gdje su SAD svrgnule Nikolasa Madura i počele sarađivati s vršiteljicom dužnosti predsjednice Delsi Rodrigez.

- U Venecueli smo jako dobro sarađivali s Venecuelom. Svakako smo prikupili milijarde i milijarde dolara. I usput, Venecuela sada posluje bolje nego ikad u historiji, i to je neka vrsta zajedničkog pothvata, ali Sjedinjene Američke Države su zaradile puno novca - ustvrdio je Tramp.

Državni tajnik Marko Rubio dodao je da je Venecuela u prva dva mjeseca 2026. "ostvarila više prihoda od prodaje nafte nego većim dijelom prošle godine" i da se "novac više ne krade".

Tramp je također umanjio stratešku važnost Hormuškog moreuza za SAD.

- Mi imamo toliko nafte. Naša zemlja time nije pogođena. Imamo dvostruko više nafte od Saudijske Arabije ili Rusije, a uskoro će to biti i trostruko više - rekao je.

Misteriozni iranski "poklon"

Predsjednik je otkrio i šta je bio tajanstveni "poklon" koji je Iran ranije ove sedmice dao SAD-u kao gest dobre volje u pregovorima. Radilo se o dopuštenju da deset naftnih tankera prođe kroz Hormuški moreuz.

- Bio je to vrlo velik poklon, vrijedan ogromne količine novca - rekao je Tramp, pojašnjavajući da su u toku "vrlo značajni razgovori" s neimenovanim iranskim dužnosnicima. Rekli su: "Da vam pokažemo da smo stvarni i ozbiljni, dopustit ćemo vam osam brodova nafte, osam velikih brodova nafte" - prepričao je Tramp, dodavši da su tankeri plovili pod pakistanskim zastavama.

Kasnije su Iranci, kako je rekao, poslali još dva broda "da se ispričaju za nešto što su rekli".

Za Trampa je to bio dokaz da SAD "imaju posla s pravim ljudima".

Kritike Njemačkoj

Tramp je kritikovao njemačke čelnike zbog nesudjelovanja u iranskom sukobu, ocijenivši njihove komentare "neprimjerenima", posebno u kontekstu američke podrške saveznicima u Ukrajini.

- Zato sam, kad sam čuo njemačkog šefa kako o Iranu kaže "Ovo nije naš rat", rekao, pa, ni Ukrajina nije naš rat. Pomogli smo, ali Ukrajina nije naš rat. Mislim da je to vrlo neprimjerena izjava - rekao je Tramp.

Njegova izjava uslijedila je nakon što je glasnogovornik njemačkog kancelara Fridriha Merca prošle sedmice poručio da rat u Iranu "nema nikakve veze s NATO-om", a ministar odbrane Boris Pistorius odbacio Trampov zahtjev za pomoć pitanjem: "Šta Tramp očekuje da šačica ili dvije evropskih fregata urade u Hormuškom tjesnacu što moćna američka mornarica ne može?"

Domaće teme i stavovi administracije

Na domaćem planu, Tramp je naznačio da još nije spreman suspendirati savezni porez na benzin kako bi se borio protiv rasta cijena goriva, ali je tu mjeru ostavio kao mogućnost.

- To je nešto što imamo u džepu ako mislimo da je potrebno - izjavio je.

Pitanje o tome hoće li SAD pokušati osigurati iranski uranij odbacio je kao "smiješno".

- Kakvo pitanje. Oh, da, ulazimo sutra u 3 sata - našalio se.

Predsjednik je također stao u odbranu svog ministra rata Pita Hegseta, za kojeg je rekao da "radi sjajan posao" i da je "rođen za tu ulogu".

Na kraju sastanka, posebni izaslanik Stiv Vitkof podsjetio je da su iranski dužnosnici u pregovorima prije rata insistirali na tome da imaju "neotuđivo pravo na obogaćivanje" uranija, što je za američku stranu bio znak da Teheran nije spreman odustati od nuklearnih ambicija.