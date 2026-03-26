Izraelska vojska proširuje kopnenu ofanzivu u južnom Libanu

Izraelska vojska je u četvrtak saopštila da je proširila tekuću kopnenu ofanzivu u južnom Libanu, dok Izrael nastavlja smrtonosne zračne napade na tu zemlju usred eskalacije regionalnih tenzija.

U vojnom saopštenju se navodi da se 162. divizija pridružila 91. i 36. diviziji u tekućem napadu.

Vojska tvrdi da ofanziva ima za cilj proširenje "prednje sigurnosne zone" u južnom Libanu kako bi se uklonile, kako ih nazivaju, "neposredne prijetnje" i stvorio dodatni sloj sigurnosti za stanovnike sjevernog Izraela.

Libanski mediji izvještavaju o ograničenim izraelskim upadima u pogranične gradove, uključujući Khiam, Odaisseh, Kfarkela i Kfarchouba, ali Hezbollah je rekao da su njegovi borci potisnuli napredujuće snage.

Izrael je bombardirao Liban zračnim napadima i pokrenuo kopnenu ofanzivu u južnom Libanu od prekograničnog napada Hezbollaha 2. marta.

Libanske vlasti su saopštile da je od tada najmanje 1.116 ljudi ubijeno, a 3.229 povrijeđeno u izraelskim napadima.

Eskalacija se dogodila usred zajedničke američko-izraelske ofanzive na Iran, u kojoj je od 28. februara ubijeno više od 1.340 ljudi. Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael, američke baze i zemlje Perzijskog zaljeva.