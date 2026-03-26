Huti poručili da su spremni ući u rat kada Iranu to bude trebalo

Jemenski Huti, koji su usklađeni s Iranom i čiji su napadi na Crveno more tokom rata u Gazi izazvali ozbiljne poremećaje u međunarodnoj plovidbi i trgovini, spremni su ponovo napasti ovaj ključni pomorski pravac u znak podrške Teheranu, izjavio je jedan od vođa Huta za Reuters.

Takav potez mogao bi dodatno produbiti globalnu naftnu i ekonomsku krizu izazvanu ratom na Bliskom istoku.

Glavna meta

Ako Huti otvore novi front u sukobu, jedna od glavnih meta bio bi moreuz Bab al-Mandab uz obalu Jemena, ključna tačka pomorskog saobraćaja i uski prolaz koji kontroliše plovidbu prema Sueckom kanalu, nakon što je Iran praktično zatvorio Hormuški prolaz.

Iranski šiitski saveznici u Libanu i Iraku već su se uključili u rat u regiji pokrenut američkim i izraelskim napadima na Teheran.

Međutim, jemenski pobunjenici Huti, koji raspolažu značajnim vojnim kapacitetima i sposobni su napadati zemlje Zaljeva te izazvati ozbiljne poremećaje u pomorskoj plovidbi oko Arapskog poluostrva, još uvijek nisu direktno ušli u sukob.

- Mi smo u potpunosti vojno spremni sa svim opcijama. Što se tiče drugih detalja vezanih za određivanje nultog sata, oni su prepušteni rukovodstvu, a mi pratimo razvoj situacije i znat ćemo kada je pravo vrijeme za djelovanje. Do sada Iran dobro stoji i svakodnevno pobjeđuje neprijatelja, a bitka ide u njegovom smjeru. Ako se dogodi nešto suprotno, tada možemo procijeniti situaciju - rekao je vođa Huta, koji je tražio anonimnost zbog osjetljivosti teme.

Čekaju pogodan trenutak

Pojedini diplomati i analitičari smatraju da Huti čekaju pogodan trenutak za ulazak u sukob, u koordinaciji s Iranom, kako bi izvršili maksimalan pritisak.

Efektivno zatvaranje Hormuškog prolaza za izvoz energenata iz arapskih zemalja Zaljeva i povećana ovisnost o Crvenom moru mogli bi stvoriti takvu priliku.

Iran bi mogao otvoriti novi front u Bab al-Mandabu ako dođe do napada na njegovu teritoriju ili ostrva, prenijela je poluzvanična iranska agencija Tasnim News Agency, pozivajući se na neimenovani vojni izvor.

Huti su i ranije izvodili napade u tom području. Bab al-Mandab, poznat i kao "Vrata suza" zbog opasnih navigacijskih uslova, predstavlja južni izlaz iz Crvenog mora i nalazi se između Jemena na Arapskom poluostrvu te Džibutija i Eritreje na afričkoj obali.

Važna pomorska ruta

Riječ je o jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za pomorski transport robe, posebno sirove nafte i goriva iz Zaljeva prema Mediteranu preko Sueckog kanala ili SUMED cjevovoda na egipatskoj obali Crvenog mora, kao i robe namijenjene Aziji, uključujući rusku naftu.

Bab al-Mandab širok je oko 29 kilometara na najužem dijelu, što ograničava saobraćaj na dva plovna kanala za ulaz i izlaz brodova.

Nakon napada 7. oktobra 2023. godine na Izrael, koji je predvodila palestinska grupa Hamas i koji je pokrenuo razornu izraelsku vojnu kampanju u Gazi, Huti su počeli gađati međunarodne brodove u Crvenom moru, tvrdeći da djeluju u podršci Palestincima.

Huti, kao vojni, politički i vjerski pokret, obustavili su napade nakon primirja između Izraela i Hamasa uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u oktobru 2025. godine.