Dijelovi iranske rakete pali na Abu Dabi: Poginule dvije osobe

Vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata saopćile su da su poginule dvije osobe, državljani Pakistana i Indije, nakon što su dijelovi presretnute iranske balističke rakete pali na ulicu u Abu Dabiju.

Ranije tokom dana navedeno je da su još tri osobe povrijeđene, dok je oštećeno više vozila, a hitne službe brzo su reagirale na mjestu događaja.

Raste broj žrtava

Kako prenosi emiratski Gulf News, ovim incidentom ukupan broj poginulih u Emiratima usljed pada ostataka raketa i bespilotnih letjelica porastao je na 11, dok su u današnjem napadu dvije osobe izgubile život, a tri su povrijeđene.

U dosadašnjim napadima poginula su i dva pripadnika oružanih snaga UAE na dužnosti, kao i jedan civil iz Maroka angažovan po ugovoru s vojskom. Također je stradalo osam civila iz Pakistana, Nepala, Bangladeša, Palestine i Indije, dok je ukupno povrijeđeno 169 osoba, s lakšim i težim povredama.

Presretanje projektila

Istovremeno, vlasti UAE saopćile su da su njihove snage protivzračne odbrane danas presrele 15 balističkih raketa i 11 dronova tokom napada za koje tvrde da dolaze iz Irana.

Od početka, kako navode, "otvorene agresije" Irana, presretnute su ukupno 372 balističke rakete, 15 krstarećih raketa i 1.826 bespilotnih letjelica.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopćeno, "preventivnim napadima", nakon neuspjeha više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je potom pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i mete povezane sa Sjedinjenim Američkim Državama širom Bliskog istoka.