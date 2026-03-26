Iran je mobilizirao preko milion boraca: "Spremaju se za moguću kopnenu invaziju"

Iran je mobilizirao preko milion boraca u pripremi za mogući kopneni sukob sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je novinska agencija Tasnim pozivajući se na vojni izvor. Do mobilizacije dolazi uslijed pojačanih napetosti u regiji i sve glasnijih nagađanja o mogućoj američkoj vojnoj operaciji na jugu Irana, posebno oko strateški važnog Hormuškog moreuza, piše Live Mint.

Porast dobrovoljaca

Iranski vojni izvor naveo je kako je zabilježen porast dobrovoljaca, pri čemu se brojni mladi Iranci žele pridružiti vojnim postrojbama. Mobilizacija, kako su je opisali dužnosnici, odražava "val entuzijazma" za suprotstavljanje bilo kakvoj mogućoj američkoj kopnenoj invaziji.

- U posljednje vrijeme bilježimo porast prijava mladih Iranaca koji se žele pridružiti Basiju, Korpusu čuvara islamske revolucije i vojsci kako bi sudjelovali u borbi - navodno je izjavio izvor.

Iran je poručio da je spreman suprotstaviti se svakom pokušaju američkih snaga da silom ponovno otvore Hormuški moreuz. Taj plovni put ključan je za svjetski prijevoz nafte i svaki duži prekid mogao bi imati dalekosežne posljedice za energetska tržišta.

Sjedinjene Države žele otvoriti moreuz samoubilačkim potezom. Nama to ne predstavlja problem. Spremni smo provesti njihovu strategiju i osigurati da moreuz ostane zatvoren - rekao je izvor.

Raspoređivanje snaga

Američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) ustvrdio je da je Iran pod pritiskom da postigne dogovor, odbacivši time stajalište Teherana. Na društvenoj mreži Truth Social Tramp je izjavio da iranski pregovarači "preklinju" za sporazum nakon što su vojno "desetkovani" te ih je pozvao da djeluju brzo.

U međuvremenu, Centralno zapovjedništvo američke vojske potvrdilo je da je oko 50.000 američkih vojnika trenutno stacionirano diljem Bliskog istoka. Te su snage raspoređene u bazama u Zaljevu i na obližnjim strateškim lokacijama te pružaju podršku zračnim udarima, sustavima proturaketne obrane i pomorskim operacijama. Times of Israel je izvijestio kako je Tramp sve bliži odluci o kopnenoj invaziji.

Posljednje napetosti uslijedile su nakon velike eskalacije izazvane vijestima o ubistvu iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, i nekoliko visokih zapovjednika 28. marta. Taj je događaj potaknuo veliku vojnu kampanju SAD-a i Izraela.

Tijekom te kampanje ciljane su vojne i civilne lokacije diljem Irana, što je prouzrokovalo znatne žrtve i infrastrukturnu štetu. Kao odgovor, iranske snage pokrenule su niz raketnih i bespilotnih napada na američke i izraelske položaje u regiji, uključujući baze i strateška postrojenja.