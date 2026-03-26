Pezeškijan zahvalio Rusiji i Putinu na podršci u ratu sa SAD-om i Izraelom

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan u četvrtak je izrazio zahvalnost ruskom narodu i predsjedniku Vladimiru Putinu na podršci u sukobu sa SAD-om i Izraelom.

- Poruke predsjednika Putina i podrška ruskog naroda inspirišu nas u ovom ratu. Otpornost i hrabrost iranskog naroda obećavaju nove veze koje će osigurati sigurnost Istočne Azije od strane zemalja regije. U ime iranskog naroda, zahvaljujem vladi i narodu Rusije - napisao je Pezeškijan na ruskom na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u.

Tenzije na Bliskom istoku eskalirale su od 28. februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajednički napad na Iran u kojem je do sada ubijeno više od 1.340 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Hamneija.

Iran je uzvratio napadima dronovima i raketama usmjerenim na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalaze američke vojne resurse.

Trinaest američkih vojnika je ubijeno, a oko 290 je ranjeno od početka rata.