Aragči upozorava: Hoteli u kojima odsjedaju američki vojnici mogli bi postati legitimne mete

Iran je u četvrtak putem agencije Fars i izjavom šefa diplomatije Abasa Aragčija upozorio hotelske operatere na Bliskom istoku da bi objekti u kojima odsjedaju američki vojnici mogli postati legitimne odbrambene mete ako se takav smještaj nastavi.

Upozorenje hotelijerima

U upozorenju upućenom hotelijerima i drugim ugostiteljskim objektima širom Bliskog istoka, Iran tvrdi da bi hoteli i druge civilne zgrade koje koriste američki vojnici za smještaj mogli biti tretirani kao legitimne odbrambene mete ukoliko se ta praksa ne prekine. Na takav stav pozvala se iranska poluslužbena novinska agencija Fars, pozivajući se na "upućene izvore" bliske Iranskoj revolucionarnoj gardi.

Prema navodima tih izvora, lokacije koje koriste pripadnici američkog osoblja "nisu ograničene" samo na Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate. Tvrdi se da su alternativni smještajni kapaciteti za strane snage već identifikovani i u drugim dijelovima regije, uključujući Siriju, Liban i Džibuti.

Izvori na koje se Fars poziva poručuju da je iransko upozorenje hotelskim operaterima "sveobuhvatno i konačno". Navode da bi svaki objekat koji prima strano vojno osoblje, "bez obzira na njegovu geografsku lokaciju", mogao biti smatran legitimnom metom ukoliko se, kako tvrde, sporno djelovanje ne obustavi odmah.

Napustili vojne baze?

Ranije u četvrtak, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragči objavio je poruku na platformi X u kojoj tvrdi da su američki vojnici napustili vojne baze u arapskim državama Perzijskog zaljeva članicama Vijeća za zaljevsku saradnju (GCC) i da sada odsjedaju u hotelima i kancelarijama.

- Od početka ovog rata, američki vojnici pobjegli su iz vojnih baza u GCC da bi se sakrili u hotelima i kancelarijama - napisao je Aragči, dodatno tvrdeći da američke snage koriste "građane GCC-a kao ljudski štit". On je pozvao hotele u zemljama Zaljeva da odbijaju rezervacije američkom vojnom osoblju.