Evropska unija zabrinuta zbog pritiska SAD na Ukrajinu da ustupi teritoriju Rusiji

Evropska unija je izrazila zabrinutost zbog pritiska Sjedinjenih Američkih Država na Ukrajinu da ustupi teritoriju u pregovorima s Rusijom, izjavila je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

Na marginama sastanka G7 u Francuskoj, Kalas je ocijenila da pritisak SAD na Ukrajinu očigledno predstavlja pogrešan pristup.

- Naravno, to je ruski pristup pregovorima da oni zahtijevaju nešto što nikada nije bilo njihovo, i zato mi takođe ističemo da je ovo zamka u koju ne bi trebalo da upadnemo - navela je Kalas, prenio je Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za Reuters da su SAD povezale svoje bezbjednosne garancije za Ukrajinu s uslovom da Kijev ustupi Rusiji istočni region Donbasa.