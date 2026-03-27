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"POGREŠAN PRISTUP"

Evropska unija zabrinuta zbog pritiska SAD na Ukrajinu da ustupi teritoriju Rusiji

Ovo je zamka u koju ne bi trebalo da upadnemo, rekla je Kalas

Kaja Kalas. Platforma X

M. Až.

27.3.2026

Evropska unija je izrazila zabrinutost zbog pritiska Sjedinjenih Američkih Država na Ukrajinu da ustupi teritoriju u pregovorima s Rusijom, izjavila je visoka predstavnica EU za vanjsku politiku i bezbjednost Kaja Kalas.

Na marginama sastanka G7 u Francuskoj, Kalas je ocijenila da pritisak SAD na Ukrajinu očigledno predstavlja pogrešan pristup.

- Naravno, to je ruski pristup pregovorima da oni zahtijevaju nešto što nikada nije bilo njihovo, i zato mi takođe ističemo da je ovo zamka u koju ne bi trebalo da upadnemo - navela je Kalas, prenio je Reuters.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je za Reuters da su SAD povezale svoje bezbjednosne garancije za Ukrajinu s uslovom da Kijev ustupi Rusiji istočni region Donbasa.

# SAD
# EU
# RUSIJA
# KAJA KALLAS
# UKRAJINA
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