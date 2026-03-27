Tramp razmatra slanje dodatnih 10.000 vojnika na Bliski istok uprkos pregovorima s Iranom

Prema dostupnim informacijama, snage bi najvjerovatnije obuhvatale pješadijske jedinice i oklopna vozila, a pridružile bi se već raspoređenim snagama od oko 5.000 američkih marinaca u toj regiji.

Kako se dalje ističe, eventualno raspoređivanje trupa omogućilo bi Trampu "više vojnih opcija čak i dok razmatra mirovne pregovore s Teheranom".

Za sada nije precizirano gdje bi trupe mogle biti raspoređene. Ukoliko se Tramp odluči na ovaj potez, to bi mogao biti dodatni pokazatelj priprema za potencijalnu američku kopnenu operaciju u Iranu.

Ovakvo značajno povećanje kopnenih snaga razmatra se u trenutku kada Tramp tvrdi da Sjedinjene Američke Države pregovaraju s Iranom o sporazumu za okončanje rata.