Hegset predvodio militantnu molitvu u Pentagonu: Pozivi na "nasilje bez milosti" izazvali oštre reakcije

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) predvodio je u Pentagonu svoju prvu mjesečnu kršćansku molitvu od početka rata s Iranom, što je izazvalo snažne reakcije zbog izrazito militantne retorike u kojoj je zatražio "nasilje bez milosti" prema neprijateljima.
Prema dostupnim materijalima sa službe, koja je emitovana uživo za širu javnost, Hegset je izgovorio niz oštrih molitvi koje su izazvale zgražavanje, a u kojima se otvoreno poziva na fizičko uništenje protivnika.
Obraćajući se civilnim zaposlenicima i vojnom osoblju, iznio je riječi koje podsjećaju na retoriku iz ranijih stoljeća:
- Slomite štap tlačitelja, osujetite opake planove i polomite zube bezbožnicima. Neka pod udarom tvoga gnjeva zlikovci nestanu. Neka njihovi bikovi odu na klanje, jer je došao njihov dan, vrijeme njihove kazne. Izlij svoj gnjev na one koji kuju isprazne spletke i oduvaj ih kao pljevu pred vjetrom".
Nastavljajući u istom tonu, čitao je molitvu koju je pripisao jednom vojnom kapelanu:
- Neka svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije. Daj im mudrost u svakoj odluci, izdržljivost za iskušenja koja slijede, neraskidivo jedinstvo i apsolutno, nezaustavljivo nasilje u djelovanju protiv onih koji ne zaslužuju milost".
Tokom službe citirao je i Psalme:
- Gonio sam svoje neprijatelje i stigao ih, i nisam se vratio dok nisu bili uništeni". Poručio je da je ovakva služba "više nego prikladna u ovom trenutku", imajući u vidu aktivnosti desetina hiljada američkih vojnika širom svijeta.
Hegset često naglašava svoju evangelističku vjeru kao čelnik oružanih snaga, prikazujući Sjedinjene Američke Države kao kršćansku naciju koja svoje neprijatelje treba poraziti vojnom silom. Njegovi istupi nailaze na sve više kritika zbog širenja rata s Iranom, posebno zbog ranijih izjava u kojima je branio Krstaške ratove.
Iako je javno iskazivanje vjere uobičajeno u američkom društvu, stručnjaci upozoravaju da Hegset prelazi granice. Historijska stručnjakinja Ronit Stahl (Ronit Stahl) ističe da prelazak sa opće religioznosti na konkretan oblik protestantskog kršćanstva na ovako visokoj funkciji predstavlja zabrinjavajući presedan za državu koja nema zvaničnu religiju.
Zbog ovakvih postupaka, organizacija Amerikanci ujedinjeni za odvojenost crkve i države podnijela je tužbu.
- Ministar Hegset zloupotrebljava svoju poziciju i novac poreznih obveznika kako bi nametnuo svoju religiju federalnim radnicima. Čak i ako se ove molitve predstavljaju kao dobrovoljne, postoji pritisak na zaposlene da prisustvuju kako bi udovoljili svojim šefovima - izjavila je Rejčel Lejzer (Rachel Laser), predsjednica organizacije.
Hegset je najavio i dvije velike reforme u vojsci, koje je opisao kao nastojanje da "kapelansku službu učini ponovo velikom". Planira da vojni kapelani stave veći naglasak na Boga, a manji na terapijsku podršku i "brigu o sebi", uprkos sve većem oslanjanju vojske na njih zbog problema s mentalnim zdravljem među vojnicima.
Također je najavljeno smanjenje broja priznatih vjerskih oznaka u vojsci sa više od 200 na 31. Ovim potezom ukidaju se brojne manje protestantske zajednice, kao i oznake za ateiste, agnostike i wikance. Američka vojska inače je izrazito vjerski raznolika, a gotovo četvrtina pripadnika ne izjašnjava se kao kršćani.
Hegset, koji je član konzervativne kršćanske mreže čiji su pastori više puta propovijedali u Pentagonu, ne obazire se na kritike. Na jednom nedavnom skupu, osvrćući se na reakcije javnosti, kratko je rekao:
- Najviše slušamo od onih koji traže 'slobodu od religije'. Oni to mrze. Ljevica vrišti, što znači da smo tačno iznad mete".