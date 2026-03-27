Hegset predvodio militantnu molitvu u Pentagonu: Pozivi na "nasilje bez milosti" izazvali oštre reakcije

Američki ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth) predvodio je u Pentagonu svoju prvu mjesečnu kršćansku molitvu od početka rata s Iranom, što je izazvalo snažne reakcije zbog izrazito militantne retorike u kojoj je zatražio "nasilje bez milosti" prema neprijateljima. Prema dostupnim materijalima sa službe, koja je emitovana uživo za širu javnost, Hegset je izgovorio niz oštrih molitvi koje su izazvale zgražavanje, a u kojima se otvoreno poziva na fizičko uništenje protivnika. Obraćajući se civilnim zaposlenicima i vojnom osoblju, iznio je riječi koje podsjećaju na retoriku iz ranijih stoljeća: - Slomite štap tlačitelja, osujetite opake planove i polomite zube bezbožnicima. Neka pod udarom tvoga gnjeva zlikovci nestanu. Neka njihovi bikovi odu na klanje, jer je došao njihov dan, vrijeme njihove kazne. Izlij svoj gnjev na one koji kuju isprazne spletke i oduvaj ih kao pljevu pred vjetrom".

Nastavljajući u istom tonu, čitao je molitvu koju je pripisao jednom vojnom kapelanu: - Neka svaki metak pronađe svoju metu protiv neprijatelja pravednosti i naše velike nacije. Daj im mudrost u svakoj odluci, izdržljivost za iskušenja koja slijede, neraskidivo jedinstvo i apsolutno, nezaustavljivo nasilje u djelovanju protiv onih koji ne zaslužuju milost". Tokom službe citirao je i Psalme: - Gonio sam svoje neprijatelje i stigao ih, i nisam se vratio dok nisu bili uništeni". Poručio je da je ovakva služba "više nego prikladna u ovom trenutku", imajući u vidu aktivnosti desetina hiljada američkih vojnika širom svijeta.