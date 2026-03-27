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ZAHTJEV RUSIJE

Vijeće sigurnosti UN zakazalo zatvorene konsultacije o Iranu

Teheran je potom uzvratio pokretanjem vlastitih napada na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze

Vijeće sigurnosti UN. AP

A. O.

27.3.2026

Rusija je zatražila zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti Ujedinjene nacije (UN) povodom napada na civilnu infrastrukturu u Iran.

Sastanak, koji će biti zatvoren za javnost, zakazale su Sjedinjene Američke Države, kao aktuelni predsjedavajući Vijeća sigurnosti.

- Ruska Federacija je zatražila zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti UN-a u vezi s tekućim napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu, uključujući obrazovne i zdravstvene ustanove. Američko predsjedništvo zakazalo je sastanak u 10:00 sati po njujorškom vremenu - navodi se.

Rusija je i ranije upozoravala da napadi na civilne ciljeve predstavljaju kršenje međunarodnog humanitarnog prava te je pozvala na hitan prekid neprijateljstava.

Rat u Iranu započeo je 28. februara, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael izveli napade na Iran. 

Teheran je potom uzvratio pokretanjem vlastitih napada na Izrael i zaljevske države u kojima se nalaze američke baze. 

Zajednički američko-izraelski napadi u Iranu, kao i izraelski napadi u Liban, usmrtili su hiljade ljudi.

# VIJEĆE SIGURNOSTI UN
# TEHERAN
# UN
# IRAN
# RUSIJA
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