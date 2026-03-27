Vijeće sigurnosti UN zakazalo zatvorene konsultacije o Iranu

Rusija je zatražila zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti Ujedinjene nacije (UN) povodom napada na civilnu infrastrukturu u Iran.

Sastanak, koji će biti zatvoren za javnost, zakazale su Sjedinjene Američke Države, kao aktuelni predsjedavajući Vijeća sigurnosti.

- Ruska Federacija je zatražila zatvorene konsultacije Vijeća sigurnosti UN-a u vezi s tekućim napadima na civilnu infrastrukturu u Iranu, uključujući obrazovne i zdravstvene ustanove. Američko predsjedništvo zakazalo je sastanak u 10:00 sati po njujorškom vremenu - navodi se.